Semper Matinee Spezial am 16. Oktober: Die Schöpfung

Die Reihe der Semper Matineen eröffnet in der Spielzeit 2016/17 der Sächsische Staatsopernchor mit Joseph Haydns »Die Schöpfung« am 16. Oktober, um 11 Uhr. Damit nimmt die Matinee auch programmatisch eine Sonderstellung in der sonst eher intimen Liedprogrammreihe ein. Gemeinsam mit dem renommierten deutschen Barockensemble lautten compagney BERLIN wird der Staatsopernchor Haydns Oratorium erklingen lassen. In seinem Spätwerk »Die Schöpfung« setzt sich Haydn mit der biblischen Genesis auseinander und deutet mit musikalischen Mitteln die Erschaffung der Welt und das schöpferische Wirken Gottes aus.



Mit diesem Matinee-Spezial setzt der Sächsische Staatsopernchor schon zu Beginn dieser Spielzeit ein besonderes Zeichen, denn vor fast genau 200 Jahren wurde er per königlicher Verordnung gegründet. Über die Zeit entwickelte er sich zu einem erstklassigen Klangkörper. Das 200-jährige Jubiläum des Staatsopernchores wird im kommenden Jahr gebührend gefeiert.



Zusammen mit dem Sächsischen Staatsopernchor und dem Barockensemble lautten compagney BERLIN sind die Solisten Ute Selbig, Steve Davislim und Georg Zeppenfeld am 16. Oktober zu erleben. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Jörn Hinnerk Andresen, dem Chordirektor des Sächsischen Staatsopernchores.



Weitere Termine in der Reihe von Semper Matinee und Soiree:





November 2016, 20 Uhr - »Das Fremde«

November 2016, 11 Uhr - »Lieder zum Advent« – Spezial

Dezember 2016, 20 Uhr - »Lieder zum Advent« – Spezial

April 2017, 11 Uhr – Mozart und Zeitgenossen

Mai 2017, 20 Uhr - Heilige und Hure





Für das Semper Matinee Spezial am 16. Oktober sind Karten zu 12 Euro sind in der Schinkelwache am Theaterplatz (T 0351 4911 705) und online (semperoper.de) erhältlich.



