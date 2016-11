7. Symposium Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Mit dem Thema „Fit in die Zukunft – Förderung der Arbeitsfähigkeit im Unternehmen“ befasst sich am 22. November 2016 das 7. Symposium Betriebliches Gesundheitsmanagement, das diesmal vom Demografie Netz­werk Saar (DNS) ausgerichtet wird. Kooperationspartner sind das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), das Johannesbad Saarschleife, saar.is, das iso Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e. V. sowie die PHAST GmbH, in deren Räumen in Homburg die Veranstaltung von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr stattfindet.



Dr. Jürgen Tempel, Betriebsarzt und Co-Autor von Juhani Ilmarinen, wird das Haus der Arbeitsfähigkeit vorstellen und praxisnahe Wege aufzeigen, wie Unternehmen dieses Konzept an ihre Bedarfe und Strukturen anpassen können. Mit dem Thema „Arbeit, Altern und Leistungswandel“ befasst sich der Vortrag von Inga Mühlenbrock (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund). Jens Brehm (DHfPG) richtet den Fokus auf „Muskel-Skelett-Erkrankungen und Arbeitsfähigkeit – welchen Beitrag kann ein BGM leisten?“



Im Anschluss stellen drei saarländische Unternehmensvertreter Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsfähigkeit und Gesundheit älter werdender Mitarbeiter vor.

