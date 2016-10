Wettbewerb "Bunte Visionäre": Letzte Chance für kreative Köpfe

Die Anmeldefrist zum Wettbewerb „Bunte Visionäre“ geht noch einmal in die Verlängerung: Bis zum 16. Oktober haben kreative Köpfe aus dem Saarland noch Zeit, ihre Ideen im Corporate Design des Saarland-Marketings einzureichen und das Saarland so von seiner kreativsten Seite zu zeigen. Denn die Initiatoren sind sich sicher: Das Saarland hat mehr zu bieten als gute Esskultur und klassische Industriezweige. Im Vordergrund des Wettbewerbs steht daher das Ziel, das kreative Potenzial des Saarlandes zu bewerben.



Der Wettbewerb wird gemeinsam vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr, der Standort-Agentur saar.is, der IHK Saarland und dem Kreativzentrum Saar ausgelobt und über die beim Kreativzentrum angesiedelte Plattform „Bunte Kohle“ gesteuert. „Die Kreativwirtschaft im Saarland ist außerordentlich vielschichtig und belebt. Das wollen wir auch nach außen tragen und zeigen, wie gut unsere Kreativszene aufgestellt ist. Vielleicht locken wir so auch kreative Köpfe aus anderen Teilen Deutschlands zu uns“, so die Schirmherrin, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger.



Das Themenfeld von “Bunte Visionäre“ ist bewusst weit gefasst: es kann sich um eine Online- oder Printmaßnahme, ein Event oder ein Produkt handeln. Einzige Vorgabe: die Kreatividee muss mit einem Budget von 7.500 Euro inklusive anfallender Honorare realisierbar sein. Fünf Bewerber werden zum Pitch eingeladen, davon schaffen es drei ins Finale. Dem Gewinner winkt neben der Umsetzung seiner Idee eine Prämie von 2.500 Euro, die Zweit- und Drittplatzierten werden mit 750 Euro belohnt. Teilnehmen können alle Akteure der saarländischen Kultur- und Kreativwirtschaft, egal ob Grafiker, Schriftsteller, Künstler, Musiker, Games-Entwickler oder Architekt, vom Einzelunternehmer bis zum KMU. Auch Teams aus verschiedenen Unternehmen können sich bewerben.



Die saarländische Kultur- und Kreativwirtschaft schafft mit knapp 2.300 Unternehmen jährlich einen Umsatz von einer Milliarde Euro und stellt über 7.500 Arbeitsplätze, Freiberufler noch nicht eingerechnet. Eine starke Kreativwirtschaft sorgt für Innovationen, Attraktivität und Urbanität. Die neue kreative Marketingidee soll genau das deutschlandweit nach außen tragen. Die kreativste Idee wird daher als fester Bestandteil des Saarland-Marketings für das Jahr 2017 innerhalb Deutschlands realisiert. Der verlängerte Anmeldeschluss ist der 16. Oktober 2016.



Anmeldung und weitere Infos:



www.buntekohle.eu/buntevisionaere

