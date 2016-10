Statement der stellvertretenden Ministerpräsidentin Anke Rehlinger zum Abschluss der Verhandlungen über die Bund-Länder-Finanzbeziehungen

Zum Abschluss der Verhandlungen über die Bund-Länder-Finanzbeziehungen erklärt die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger:



„Heute ist ein guter Tag für die Menschen an der Saar. Ich freue mich, dass es gelungen ist, mit diesem Kompromiss die Eigenständigkeit des Saarlandes zu sichern. Jetzt haben wir eine Basis für Zukunftslösungen, und das ist eine Chance, die wir konsequent nutzen werden, um für die Saarländerinnen und Saarländer das Beste herauszuholen.



Die Große Koalition im Saarland kann sich zugutehalten, dass nicht zuletzt durch ihre konstruktiven Diskussionsbeiträge ein zentrales Projekt des Koalitionsvertrags erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Das Saarland hat mit seinem von der Großen Koalition getragenen Konsolidierungskurs die Vertrauensbasis geschaffen, die für den nun gefundenen Kompromiss auf Bundesebene absolut unabdingbar war.



Es ist auch ein guter Tag für den Föderalismus in Deutschland. Bund und Länder haben bewiesen, dass er auch schwierigen Situation gewachsen ist. Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Teilen der Bundesrepublik ist im Grundgesetz verankert und hat zu Recht einen hohen Rang. Dem wurde jetzt mit einer gemeinsamen Anstrengung Rechnung getragen. Bund und Länder haben die Voraussetzung dafür geschaffen, dass diese Lebensverhältnisse in eigenstaatlicher Verantwortung gestaltet werden können.



Bei der künftigen Aufgabenteilung zwischen den beiden bundesstaatlichen Ebenen wird es jetzt wesentlich darauf ankommen, die berechtigten Interessen der Länder ausreichend zur Geltung zu bringen.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren