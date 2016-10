Saarland votiert für mehr Sicherheit auf Bundesautobahnen

Geht es nach dem Willen des Saarlandes soll mehr für die Verkehrssicherheit auf hoch belasteten Bundesautobahnen getan werden. Auf der Verkehrsministerkonferenz in Stuttgart wurde dazu einstimmig ein Beschluss gefasst. „Es gibt eine ganze Reihe von technischen Möglichkeiten, um für mehr Sicherheit auf den Autobahnen zu sorgen. Wir müssen sie aber auch einsetzen und Verstöße europaweit ahnden“, sagte Verkehrsministerin Anke Rehlinger.



Derzeit kommt es aufgrund fehlender Vorschriften oder unverbindlicher EU-Verordnungen oft vor, dass sinnvolle Assistenzsysteme in Nutzfahrzeugen nicht verpflichtend oder unter ihren Möglichkeiten eingesetzt werden. Beispielsweise gibt es Warngeräte, die auf den Sicherheitsabstand zum Vordermann achten. Wenn er zu gering wird, dann gibt das System ein Signal. Gerade bei schweren Nutzfahrzeugen kann das viele kritische Situationen verhindern. Allerdings zeigt die Praxis, dass sie während der Fahrt oft abgeschaltet werden. „Da sich damit Unfälle vermeiden und am Ende Leben retten lassen, sollten wir die Abstandswarner auch zur Pflicht machen“, ist sich die Ministerin mit ihren Amtskollegen einig.



Ein anderes Beispiel sind Notbrems-Assistenten. Sie reagieren derzeit nur auf fahrende Hindernisse. „Wichtig wäre es, dass die Systeme auch einen Bremsvorgang einleiten, wenn man beispielsweise auf das Ende eines Staus zufährt. Das kann schwere Unfälle verhindern“, so Verkehrsministerin Rehlinger. Schließlich sei Sicherheit auf Autobahnen keine Kür. Sie will deswegen zusammen mit den anderen 15 Bundesländern auch die Nutzung der Notbrems-Assistenten deutschlandweit zur Pflicht machen. Die manuelle Abschaltung von Assistenzsystemen soll geahndet werden. „Und zwar in einer Höhe, die auch nachhaltig davon abhält, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer leichtfertig zu gefährden“, betonte die Ministerin.



Im Beschlussantrag sprechen sich die Bundesländer auch für den weiträumigen Einsatz von intelligenten Telematiksystemen aus. „Es gibt zu wenige Systeme und zu viele sind veraltet. Dabei können sie für einen sichereren Verkehrsfluss sorgen, indem sie die Verkehrslage in Echtzeit erfassen und bei Behinderungen die Verkehrsteilnehmer frühzeitig darüber informieren“, führt Verkehrsministerin Rehlinger an.

