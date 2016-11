"Bunte Visionäre": Die besten Ideen für den Kreativstandort Saarland

Das Saarland hat mehr zu bieten als gute Esskultur und eine starke Industrie: Auch unsere Kreativwirtschaft kann sich sehen lassen. Gerade die kurzen Wege und eine enge Vernetzung machen das Saarland zu einem guten Standort für kreative Köpfe. Außerhalb ist das aber noch zu wenig bekannt. Daher haben das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr, die Standort-Agentur saar.is, die IHK Saarland und das Kreativzentrum Saar unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger den Wettbewerb „Bunte Visionäre“ ausgelobt. Gesucht wurden bunte Ideen, die den Kreativstandort Saarland bewerben.



Dem Gewinner des Wettbewerbs winkt neben der Umsetzung der Idee eine Prämie von 2.500 Euro. 31 Ideen wurden eingereicht, von denen fünf Finalisten zum Pitch eingeladen wurden.



Bei der offiziellen Preisverleihung wird nun die Gewinner-Idee verkündet sowie die zweit- und drittplatzierte Idee prämiert.



In der Jury sitzen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, Michaela Kilper-Beer, Geschäftsführerin des Kulturzentrums am EuroBahnhof, und Tina Müller, Projektleiterin des Saarland-Marketings.



Dienstag, 22. November 2016 / 16:00 Uhr / Kulturzentrum am EuroBahnhof / Europaallee 25 / 66113 Saarbrücken

