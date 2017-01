Saarbahn baut dynamische Fahrgastinformationsanzeiger für Bushaltestellen aus

Jährlich nutzen rund 43 Millionen Fahrgäste die Stadtbahnen und Busse des Verkehrsunternehmens Saarbahn. Die Fahrgäste sollen in Saarbrücken und Umgebung künftig an immer mehr Haltestellen Informationen in Echtzeit erhalten, wann die nächste Stadtbahn oder der nächste Bus der Saarbahn eintreffen. Heute nahmen die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt und Aufsichtsratsvorsitzende, Charlotte Britz, sowie der Geschäftsführer der Saarbahn, Andreas Winter, einen neuen dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger an der Haltestelle Rathaus offiziell in Betrieb.



Während bereits alle Stadtbahn-Haltestellen mit Fahrgastinformationsanzeigern ausgerüstet sind, will das Verkehrsunternehmen vor allem stark frequentierte Bushaltestellen und wichtige Umsteigepunkte mit den modernen Informationssystemen ausstatten. „In diesem Jahr wollen wir zwei weitere Bushaltestellen mit dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern ausstatten. Insgesamt informieren dann 60 solcher Informationssysteme an den Haltestellen die Saarbahn-Fahrgäste über aktuelle Abfahrtszeiten, Verspätungen und Störungen", sagt Winter. „Die neuen Anzeigetafeln sind ein Baustein, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen", so die Oberbürgermeisterin bei der offiziellen Inbetriebnahme.



Die Investitionskosten betragen je Fahrgastinformationssystem etwa 40.000 Euro. Der neue dynamische Fahrgastinformationsanzeiger an der Haltestelle Rathaus wurde finanziell vom Land gefördert. Ein weiteres Informationssystem soll am Knotenpunkt Bellevue installiert werden.



Der dynamische Fahrgastinformationsanzeiger informiert in Echtzeit auch über Störungen. Dank der Funktion „Text to Speech" können sehbeeinträchtigte Fahrgäste sich die Daten per Knopfdruck über einen Außenlautsprecher vorlesen lassen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren