Linie 122 - Einbahnregelung in der Altenkesseler Straße in Burbach

Wegen Bauarbeiten und damit verbundener Einbahnregelung in der Altenkesseler Straße in Burbach fahren die Busse der Linie 122 vom Füllengarten kommend in Fahrtrichtung Stadt beziehungsweise Schafbrücke seit Mittwoch, den 12. Oktober bis Samstag, den 10. November 2016 eine Umleitung.



Die beiden Haltestellen „IT Park West“ und „IT Park Ost“ entfallen in Fahrtrichtung Stadt. Die Ersatzhaltestelle für „IT Park West“ befindet sich in der Georg-Heckel-Straße.



Die Fahrtrichtung von der Stadt nach Füllengarten Siedlung ist von der Umleitung nicht betroffen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren