Linie 120 - Vollsperrung der Ormesheimer Straße in Ensheim

Wegen Bauarbeiten wird die Ormesheimer Straße in Ensheim ab Mittwoch, den 26. Oktober bis voraussichtlich einschließlich Freitag, den 4. November 2016 zwischen der Kreuzgasse und der L 107 (Gassenmühle) voll gesperrt. Die Busse der Linie 120 fahren in beide Fahrtrichtungen eine Umleitung.



Die Haltestellen „Ormesheimer Straße" und „Gassenmühle" können in beiden Richtungen nicht bedient werden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren