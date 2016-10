Linie 108 - Vollsperrung der Bahnunterführung zur Matzenberg Siedlung in Burbach

Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der Unterführung zur Haltestelle „Matzenberg Siedlung“ fahren die Busse der Linie 108 seit Montag, den 10. Oktober bis Samstag, den 22. Oktober 2016, eine Umleitung.



Die Haltestelle „Matzenberg Siedlung“ kann dann bei den Fahrten, die über die Haltestelle „Matzenberg Siedlung“ weiter nach Luisenthal fahren und umgekehrt, nicht bedient werden.

Dies betrifft den Zeitraum etwa zwischen 9:30 und 14:00 Uhr.



Die Fahrten zu den übrigen Zeiten, die an der Haltestelle „Matzenberg Siedlung“ enden bzw. beginnen, fahren in beiden Richtungen über die Georg-Heckel-Straße und die Straße Matzenberg die Haltestelle „Matzenberg Siedlung“ an.

Bei diesen Fahrten werden die Haltestellen „Völklinger Straße“, „Füllengarten“ und „Matzenberg“ in beiden Richtungen nicht bedient.

