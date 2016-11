Katalog-Palette 2017 von RuppertBrasil ist komplett

Mit zeitgleichem Erscheinen des „Roten“ und des „Gelben“ 2017 am 5. Dezember 2016 sind die Lateinamerika-Angebote 2017 von RuppertBrasil vollständig buchbar. Beide Kataloge sind bereits auf www.ruppertbrasil.de als Online-Version verfügbar.



Der Lateinamerika-Spezialist RuppertBrasil hat seine vier Kataloge einer Rundum-Erfrischungskur unterzogen. Ab 5. Dezember sind nun auch der „Rote“ 2017 für Perú, Bolivien, Ecuador und Galápagos und der „Gelbe“ für Mittelamerika und die Karibik in neuem Layout und mit zahlreichen Neuerungen erhältlich. Beide Kataloge können schon jetzt online unter www.ruppertbrasil.de durchgeblättert werden. Die Reiseangebote des „Blauen“ für Chile, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Falkland, Antarktis und des „Grünen“ für Brasilien sind bereits seit einigen Wochen buchbar.



Der 44seitige „Rote“ enthält neben den bewährten individuellen Reisebausteinen jetzt auch günstige Zubucher-Reisen für Perú und Bolivien. Die Reisen „Peru Kompakt“ und „Peru Classico“ bieten preiswerte Möglichkeiten Höhepunkte Perus wie Cusco, Machu Picchu und den Titicacasee zu erleben. Neue tägliche Linienflüge von La Paz zum Uyuni Salzsee ermöglichen ein erweitertes Angebot und vielfältige individuelle Kombinationsmöglichkeiten. So zeigt beispielsweise eine dreitägige Tour ab La Paz nach San Pedro de Atacama die bizarre Kulisse des Uyuni-Salzsees ebenso wie die einmaligen Landschaften und Naturerlebnisse im Sajama Nationalpark.



Der „Gelbe“ präsentiert auf 32 Seiten die Karibische Küste von Mexiko bis Kolumbien mit Kuba, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Guatemala, Belize, Venezuela und ganz neu im Programm Surinam und Guayana. Außergewöhnliche Übernachtungen in Dschungel-Lodges in ursprünglicher Natur im Zentrum Surinams oder eine abenteuerliche Rundreise ins unbekannte Guyana sind beispielsweise neu im Programm.

RuppertBrasil - das Reisebüro für Südamerika GmbH

Der in München ansässige Lateinamerika-Spezialist RuppertBrasil bietet Reisen in die verschiedenen Regionen Lateinamerikas an, die flexibel miteinander verknüpft werden können. Die RuppertBrasil- Kataloge mit fachkundig betreuten Rundreise- und Bausteinangeboten lassen sich farblich unterscheiden. Neben dem "Blauen" für Chile - Argentinien -Uruguay - Paraguay - Antarktis, gibt es den "Gelben" für Venezuela - Kolumbien - Panama - Costa Rica - Nicaragua - Mexiko - Guatemala - Belize - Kuba, den "Grünen" für Brasilien und den "Roten" für Perú - Bolivien - Ecuador - Galápagos.



Ein qualifizierter Mitarbeiterstamm im Münchner Hauptbüro und in der Österreichischen Vertretung sowie 3-Jahrzehntelange Erfahrung stehen für qualitativ hochwertige Beratung. Über die kostenfreie Hotline 0800 - 27 27 454 berät das Expertenteam umfangreich und persönlich. Weitere Informationen zu den diversen Angeboten unter www.ruppertbrasil.de.

