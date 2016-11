Rundfunkchor in aller Munde! Der Rundfunkchor Berlin präsentiert eine exklusive Weinedition in Kooperation mit dem Berliner Weinladen Schmidt

Pünktlich zur Weihnachtszeit eröffnet der Rundfunkchor Berlin neue geschmackliche Dimensionen für den Musikgenuss jenseits des Konzertsaals: Gemeinsam mit dem renommierten Berliner Weinladen Schmidt präsentiert der Chor seine »Rundfunkchor Berlin Weinedition«. Zwei herausragende Weine und ein Sekt, die mit dem Klang des Chores in besonderer Weise harmonieren, sind ab sofort in den Filialen des Weinladens Schmidt sowie online erhältlich. Zwei Euro pro verkaufte Flasche gehen als Spende an den Förderkreis des Chores. Ob im Foyer in der Konzertpause oder zu Hause vor den eigenen Boxen, zahlreiche Klassikfreunde genießen gute Musik mit einem Glas guten Weines. Warum also sich nicht gleich vom Rundfunkchor Berlin selbst eine Empfehlung geben lassen, welcher Wein besonders gut zu seinem Klang passt? Mit dem Weinladen Schmidt, führender Weinhändler Berlins und Deutschlands »Fachhändler des Jahres 2014«, hat sich der Spitzenchor einen hochkarätigen Partner ins Boot geholt. Je ein Vertreter des Ensembles, des Managements, des Fördervereins, des Publikums und der Presse wählten unter 25 Weinen verschiedener deutscher Winzer ihre drei Favoriten: einen Rotwein, der am besten zum körperreichen, vollen Klang des Rundfunkchores Berlin passt, einen Weißwein, der so spritzig und frisch ist wie der Chor, und einen Sekt, der die unermüdlich »perlende« Energie des Ensembles symbolisiert. Bereits mehrfach ist es dem Rundfunkchor Berlin und dreifachen Grammy-Gewinner gelungen, die klassische Konzertsituation aufzubrechen und das Erlebnis Chorkonzert nahezu neu zu definieren – mit der eigenen Weinedition eröffnet der Chor nun neue Dimensionen für den Musikgenuss zu Hause.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren