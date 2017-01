Gayle Tufts moderiert zweite RundfunkchorLounge

Seit Beginn der Spielzeit heißt es für die Sängerinnen und Sänger des Rundfunkchores Berlin: runter vom Podium, rein in die Lounge. Dreimal pro Saison geht es bei der neuen RundfunkchorLounge im silent green Kulturquartier im Wedding um die Personen auf der Bühne, um das Singen und um Aktuelles aus dem Musikgeschehen. Nach erfolgreichem Auftakt dreht sich beim zweiten Durchgang am 25. Januar 2017 alles um das Themenfeld »Neue Musik«. Der Musikjournalist und renommierte Popkritiker Jens Balzer sowie der Komponist und Journalist Arno Lücker zählen zu den Gästen. Gayle Tufts, die US-Berlinerin, Entertainerin und Meisterin des unterhaltsamen Tiefsinns, moderiert den Abend. Was bewegt uns, wenn es um neue Werke geht? Wie kann die Chormusik der Zukunft aussehen? Die zweite »RundfunkchorLounge« des Rundfunkchores Berlin eröffnet mit spannenden Gästen Raum für Diskussion. Dazu bietet der Abend die ideale Gelegenheit, die Sängerinnen und Sänger des Chores in kleinen Formationen hautnah zu erleben. Auf dem Programm stehen Kompositionen der Rundfunkchorsänger Jörg Schneider und Rainer Schnös für unterschiedliche Besetzungen auf Texte von u.a. Friedrich Hölderlin, Eva Strittmatter und Else Lasker-Schüler, erweitert um ein Programm mit Liedern zum Thema »Schlaf« mit dem Vokalensemble triunúri. Rundfunkchor-Chefdirigent Gijs Leenaars und sein Assistent Benjamin Goodson präsentieren die legendäre »Clapping Music« von Steve Reich. Vor und nach dem Programm sorgt DJ Jürgen Grözinger erneut für stimmungsvolle Lounge-Atmosphäre.



silent green Kulturquartier25. Januar 2017Mi 19.30 UhrEinlass um 19.30 Uhr, Programmbeginn um 20 Uhr



RundfunkchorLounge



Werke von Jörg Schneider, Rainer Schnös und Steve Reich sowieLieder zum Thema »Schlaf« mit dem Vokalensemble triunúri



Heike Peetz SopranChristine Lichtenberg MezzosopranJudith Simonis AltJörg Schneider Bariton, Gitarre



Florian Bergmann Klarinette • Georg Boge VioloncelloGijs Leenaars, Benjamin Goodson Performer



Jens Balzer, Arno Lücker GästeJürgen Grözinger DJ SetGayle Tufts Moderation



Tickets: 10 € • Sitzplätze nach Verfügbarkeit.Tel. (030) 20 29 87 22 • tickets@rundfunkchor-berlin.de www.rundfunkchor-berlin.de

