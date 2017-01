Prestigeträchtiger Design-Preis für den Rukka Motorradanzug "Energater GTX"

Der Rukka "Energater GTX" bietet nicht nur perfekten Wetterschutz, überzeugende Sicherheit und hohen Tragekomfort. Der High-Tech- Anzug im Adventure Style zeichnet sich auch durch wegweisendes Design aus - wie die Verleihung des amerikanischen GOOD DESIGN Preises durch das weltbekannte Chicago Athenaeum beweist.



Seit nunmehr 66 Jahren verleiht das Chicago Athenaeum, eines der weltweit namhaftesten Museen für Architektur und Design, jährlich nicht nur Auszeichnungen für herausragende Architektur, sondern auch die GOOD DESIGN Preise in zahlreichen Kategorien für innovatives Produkt- und Grafikdesign. Damit ist diese Auszeichnung nicht nur eine der anerkanntesten und renommiertesten Prämierungen für Industrieprodukte, sondern auch die traditionsreichste auf diesem Gebiet. Die GOOD DESIGN Preise honorieren qualitativ hochwertige Produkte, die in Form, Funktion und Ästhetik überzeugen, und wurden schon für so unterschiedliche Projekte wie die Artemide Lampe Cadmo und den Boeing Jet 787 Dreamliner verliehen.



2016 haben sich mehrere tausend der führenden Hersteller und Design-Büros aus 55 Ländern der Erde mit ausgewählten Produkten um die begehrte Auszeichnung beworben, darunter auch Rukka mit dem Energater GTX. Das Rukka Motorsport Design Team bekam von der hochkarätig besetzten Jury den einzigen GOOD DESIGN Preis für ein Produkt aus dem Bereich Motorradbekleidung zugesprochen. Der Energater GTX wird damit sowohl in die permanente Sammlung des Museums als auch in das GOOD DESIGN Jahrbuch 2016/2017 aufgenommen sowie auf den Websites des Chicago Athenaeum (www.chi-athenaeum.org) und des European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (www.europeanarch.eu) gepostet. Am 27. Januar 2017 werden die GOOD DESIGN Preise den Gewinnern offiziell im Rahmen der Galaveranstaltung GOOD DESIGN NIGHT in New York verliehen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren