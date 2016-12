Der neue Rukka "Realer" - alles, was ein moderner Textilanzug heute bieten kann

Der "Realer" Funktions-Anzug zeichnet sich vom elastischen Gore- Tex Pro Dreilagenlaminat über den Rukka D3O Air Brustprotektor bis zum YKK AquaSeal Frontreißverschluss durch alles aus, was State of the Art ist. Die Krönung ist sein hochwertiger Daunen-Innenanzug.



Den Finnen ist es gelungen, einen extrem warmen herausnehmbaren Innenanzug mit hochwertiger Daunenfüllung zu entwickeln, der ein höchst angenehmes Mikroklima sicher stellt und kaum aufträgt, so dass der Außenanzug auch ohne Wärmefutter perfekt sitzt. Zum perfekten Sitz trägt natürlich auch das Obermaterial des Realer aus hoch elastischem Gore- Tex Pro Dreilagenlaminat bei, das dauerhafte Wasserdichtigkeit und hohe Atmungsaktivität gewährleistet und an den exponierten Stellen abriebfeste Verstärkungen aus Armacor aufweist. Die Jacke zeichnet sich zudem durch ihren absolut wasserdichten AquaSeal Frontreißverschluss, den hautfreundlichen Neopren-Kragen, den abnehmbaren Halsschutz sowie ihren ebenfalls wind- und wasserdichten Ärmelabschluss aus.



Belüftungsreißverschlüsse an Jacke und Hose sorgen bei Bedarf für Frischluftzufuhr. Insgesamt acht Taschen bieten jede Menge Stauraum. Die CE-zertifizierten Protektoren an den Gelenken und als All Back Protektor am Rücken werden im Realer erstmals von einem leicht herausnehmbaren Brustprotektor ergänzt, der nach der aktuellen PPE Direktive geprüft ist. Die Rukka D3O Air Protektoren verbinden dank ihres weichen Materials, das den Aufprallschutz im Augenblick der Schlageinwirkung vervielfacht, optimalen Komfort mit höchster Sicherheit. Außerdem bietet der Realer Anzug natürlich auch zahlreiche Weitenverstellungen und das klimaregulierende AirCushion System auf der Innenseite sowie rutschhemmendes Antiglide-Keprotec auf der Außenseite des Hosenbodens.



Den schwarzen Realer Anzug gibt es beim freundlichen Rukka Händler wahlweise mit gelben, orangefarbenen oder grauen Applikationen in den Größen 46 bis 62 (grau bis 66) zum Preis von 1.199 Euro für die Jacke und von 799 Euro für die Hose (UVP).

