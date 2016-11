Weihnachtsaktion

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch das der Geschenke. Um Kindern aus ärmeren Familien eine Freude zu machen, hat die Ruhr-Universität Bochum sich etwas einfallen lassen.



Wie bereits 2015, möchte die Ruhr-Universität Bochum (RUB) sich auch dieses Jahr wieder in der Vorweihnachtszeit für bedürftige Kinder einsetzen. Im Mittelpunkt der Aktion stehen diesmal Jungen und Mädchen zwischen ein und sechs Jahren.



Um ihnen eine kleine Freude zu machen, bittet die RUB die Bochumer Bürgerinnen und Bürger, gut erhaltene Bilderbücher und Bücher für Erstleser zu spenden. Ein Blick in das heimische Bücherregal fördert bestimmt das eine oder andere Buch zutage, das seinen Besitzer wechseln kann.



Annahme im Blue Square



"Wir wollen die Bücher im Januar der Caritas übergeben. Sie verteilt die Bücher an Familien, die die Spende gut gebrauchen können", sagt Blue Square-Mitarbeiterin Julia Stammen. Sie koordiniert die Aktion. Wer mitmachen möchte, kann seine Spende zwischen dem 1. und dem 23. Dezember im Blue Square, Kortumstraße 90, abgeben.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren