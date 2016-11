Die Stipendienfeier im November hat schon eine kleine Tradition. Bei ihrer achten Auflage ist sie größer ausgefallen denn je.



"Wir sind dabei" - unter diesem Motto trafen sich Studierende und Förderer des Deutschlandstipendiums am 23. November 2016 zur achten Stipendienfeier im Veranstaltungszentrum. Der festliche Rahmen war dieses Mal besonders groß, denn mit 267 Stipendien hat die Ruhr-Universität Bochum (RUB) eine neue Höchstmarke erreicht.



Die Veranstaltung bot Gelegenheit, sich persönlich kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen. Rektor Prof. Dr. Axel Schölmerich bedankte sich auch im Namen der Stipendiaten bei allen Förderern der Universität.



Wertvolles Engagement



Rund 100 Unternehmen, Stiftungen, Vereine, Alumni sowie weitere private Geldgeber beteiligen sich am Deutschlandstipendium der RUB. Zugute kommt dies Studierenden, die zu den Besten ihres Fachs zählen, sich ehrenamtlich engagieren oder sich ihren Weg an die Hochschule schwer erkämpft haben.



Sie erhalten einkommensunabhängig 300 Euro im Monat. Davon tragen die Förderer 150 Euro, die andere Hälfte steuert der Bund bei. Insgesamt haben seit 2009 fast 1.600 RUB-Studierende auf diese Weise ein Stipendium erhalten.



Größtes Stipendienprogramm in Deutschland



Das Deutschlandstipendium ist das bis heute größte öffentlich-private Stipendienprogramm in Deutschland und fördert junge Talente an staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen. Im Jahr 2009 startete das Projekt in NRW, 2011 führte das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Deutschlandstipendium bundesweit ein.



Im Fokus stehen die Förderung begabter und gesellschaftlich engagierter Studierender und der Aufbau einer Stipendienkultur, die gleichermaßen von Staat und Gesellschaft getragen wird. Ein weiteres Ziel ist die langfristige Sicherung von Fach- und Spitzenkräften im Ruhrgebiet.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren