Praxisprojekte: Vom Webshop bis zur Hochschule 4.0

Ein Lehrformat mit besonders hohem Praxisbezug findet bei Studierenden und Unternehmen regen Zuspruch. Zum Ende der zweiten Runde wollen nun wieder herausragende studentische Ideen und Lösungen umgesetzt werden.



Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Sommer hat die Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum (RUB) ihr Lehrkonzept "Projekte in Wissenschaft und Praxis" fortgesetzt - in diesem Wintersemester zum Thema "Digitalisierung und Change Management". Acht Wochen lang haben Studierende durch regionale Unternehmen und andere Praxispartner vorgegebene, konkrete Projekte bearbeitet.



Entstanden sind in Teamarbeit unter anderem Konzepte für:



- die Positionierung einer attraktiven Arbeitgebermarke für das Personalrecruiting - zusammen mit der Sparkasse Bochum;

- einen professionellen Webshop mit Uni-Produkten - ein Projekt aus der Transfer- und Gründerinitiative Worldfactory der RUB;

- den Wandel zur Hochschule 4.0. durch Digitalisierung - ein gemeinsames Projekt mit der Kanzlerin und der Verwaltung der RUB;

- die Messbarkeit des Digitalisierungsfortschritts in der Energiebranche - mit den Stadtwerken Bochum als Partner;

- einen Überblick der Auswirkungen von Krankenhausschließungen auf das Gesundheitswesen - mit dem RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (vormals Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, RWI).



Präsentation und Übersicht der Projekte



Die Studierenden präsentieren ihre Ergebnisse am Mittwoch, 11. Januar 2017, ab 13.30 Uhr im Veranstaltungssaal der Sparkasse Bochum (Dr.-Ruer-Platz 5, 44787 Bochum, 4. Etage). Als Vertreter der Medien sind Sie dazu herzlich willkommen.



Die Übersicht der Projekte und die Kurzbeschreibungen dazu finden Sie hier: http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/studium/practical/projekte1617.html.de



Zeitlicher Ablauf



Unterteilt sind die Präsentationen in zwei Blöcke. Der erste findet von 13.30 Uhr bis 15 Uhr statt. Nach einer halbstündigen Pause dauert der zweite Teil von 15.30 Uhr bis circa 17 Uhr.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren