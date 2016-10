Vom Living Room zum Loving Room: RUDDA schafft im Romantikhotel das richtige Feeling

Love is in the Air: Im oberösterreichischen Hotel BERGERGUT dreht sich alles um die Liebe. Hier können Paare vom Beziehungsalltag ausspannen, die Routine hinter sich lassen und einfach nur ihre Zweisamkeit genießen. Das *****Hotel, in dem ausschließlich Erwachsene beherbergt werden, liegt auf einem weitläufigen Gelände in Österreichs Norden und lädt mit seinen farbenfroh gestalteten Gärten zum erholsamen Flanieren ein. Die romantischen Zimmer und Suiten im Inneren des Hauses sind alle unterschiedlich liebevoll eingerichtet – von gemütlich bis luxuriös. Hierbei steht ausschließlich das Wohlbefinden der Besucher im Mittelpunkt. Dazu tragen auch natürliche Materialien für die Ausstattung und ein harmonisches Innenraumkonzept bei. Hierfür war das BERGERGUT auf der Suche nach design-lastigen Böden und Wandverkleidungen und entschied sich in der Umsetzung dieses Projekts für Produkte des Parkettspezialisten RUDDA, die mit ihrer emotionalen Ausstrahlung und dem unvergleichlichen Charme ein wahres Wohlfühl-Mekka für die Gäste entstehen lassen.



Das Hotel BERGERGUT und der Experte für feinste Holzverarbeitung gehen eine perfekte Symbiose ein: Beide verbindet der unbändige Qualitätsanspruch und die Designverliebtheit. Das spiegelt sich in besonderem Maße in der gefühlvollen Gestaltung der einzelnen Zimmer wider. Mit den passenden Holzböden untermalt RUDDA die wunderbare Inszenierung der unterschiedlichen Welten auf meisterhafte Weise. Die geräucherten Antik-Dielen Chateaux Nr. 3, das Fischgrätparkett Granada, die gealterten Eiche-Dielen Madrid sowie den raumlangen Dielen Chateaux Royal bringen einen ganz eigenen Glanz in die Räume: vom Chalet bis zur Luxussuite und vom Landhaus bis zum Penthouse.



So erzählen die in vielen Zimmern arrangierten Altholzdielen die Geschichte einer anderen Epoche: Ausgetreten, lebendig und mit dekorativen Rissen und Ästen kommen sie modern und urig zugleich daher. So werden einzigartige Momente gezaubert, die durch die Verwendung warmer Stoffe Unterstützung erfahren: Weiches Fell, das die Zweisamkeit streichelt, fließende Linien, die Sehnsüchte einfangen, und warmes Holz, das zum Träumen anregt. Die besonders strapazierfähigen und eleganten Chauteaux Dielen stylen u. a. sogenannte Privatissimum, das kulinarische Wohnzimmer des Luxushotels, und transportieren Individualität, gewürzt mit einer Portion Extravaganz. Die Ursprünglichkeit echten Altholzes wird hier optimal in Szene gesetzt und bietet Luxus für höchste Ansprüche.



Neben hochwertigen Boden-Kunstwerken konnte RUDDA bei diesem Umbau auch seine Kompetenz im Bereich Türen zeigen. So bildet die moderne Antikholz-Tür Eiche St. Claire, die in der Vinothek oder dem Wellnessbereich zu finden ist, einen spannenden Kontrast zum edlen Parkettboden und den schlicht puristischen Weißlack-Türen mit formschönen Kassetten. Außerdem konnte RUDDA auch mit seiner 3D-Wandverkleidung punkten. Als Eyecatcher sorgt das natürlich strukturierte WallArt®-Holz besonders im Kontrast zu modernen Möbeln und Accessoires für einzigartige Effekte. Unvergleichlich wie nur echtes Altholz, strahlt das dekorative Wandelement mit dem Charme der Vergangenheit und der Vision für ein neues Wohlfühlfeeling um die Wette. In der neuen Brauerei auf dem Gelände des Romantikhotels wurde der sehr beliebte Tafelboden Versailles erstmalig an der Decke eingesetzt. Dazu passende Balken wurden von unseren RUDDA-Tischlern eigens in Handarbeit angefertigt, um ein einzigartiges Flair im Backsteinbau zu zaubern.



Ob Liebe auf den ersten Blick im Privatissimum oder Barfuß-Kuscheln in den wunderschönen Suiten – die RUDDA Haptik der Natur-Pur-Dielen schafft im Romantikhotel BERGERGUT eine ganz besondere Atmosphäre, die verzaubert.

