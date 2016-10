Rubina Real Estate ausgezeichnet mit European Property Awards

Das Berliner Immobilienunternehmen Rubina Real Estate wurde in London in vier Kategorien mit den European Property Awards ausgezeichnet. Die Immobilienexperten wurden als 5 Star Best Property Consultancy, Highly Commended Real Estate Agency, 5 Star Best Property Consultancy Marketing und 5 Star Best Real Estate Agency Marketing geehrt. Die European Property Awards gehören zu den renommiertesten Immobilienpreisen der Welt und wurden in diesem Jahr bereits zum 25. Mal in London verliehen. Rubina Real Estate repräsentierte nach 2014 und 2015 erneut den Standort Berlin auf der Preisverleihung in der britischen Metropole. Das Know-How des Berliner Immobilienunternehmens wird geschätzt, denn nach dem Brexit wird die deutsche Hauptstadt immer mehr als Alternative zu London wahrgenommen.



„Wir freuen uns, dass wir mit diesen prestigeträchtigen Auszeichnungen bedacht wurden und sind geehrt, dass unsere fachliche Expertise, wie auch unser Unternehmensansatz, in diesem hochklassigen Rahmen Anerkennung finden. Berlin als Immobilienstandort ist nach wie vor ein großes Thema in London und für Unternehmen, insbesondere für Start-Ups, äußerst attraktiv. Faktoren wie Sicherheit, ein inspirierendes und dynamisches Umfeld, aber auch die günstigen Preise sprechen für Berlin“, sagt Carsten Heinrich, Geschäftsführer der Rubina Real Estate GmbH.



Die European Property Awards wurden am 27.Oktober 2016 in London im Marriott Hotel, Grosvenor Square London, vergeben. Sämtliche Einreichungen für den Wettbewerb wurden von einer unabhängigen Jury beurteilt. Unter dem Vorsitz von Lord Caithness, Lord Best und Lord Liverpool, seit 2005 Vorsitzender der Rutland Group, konzentrierte sich die Jury bei ihrer Einschätzung auf Design, Qualität, Service, Innovation, Originalität, und das Engagement für Nachhaltigkeit. In den letzten Jahren wurde Rubina Real Estate bereits zum Sieger in den Kategorien Highly Commended Real Estate Agency Germany (2014 und 2015) und 5 Stars Best Property Consultancy Germany (2015) gekürt.







Rubina Real Estate GmbH

Rubina Real Estate ist ein Berliner Immobilienvermittlungsunternehmen unter Leitung des Geschäftsführers Carsten Heinrich. Seit der Gründung im Jahr 2011 fokussiert sich Rubina Real Estate GmbH auf die Akquisition internationaler Investoren für den deutschen Immobilienmarkt. Bisher erreichte das Unternehmen ein Transaktionsvolumen von ca. 600 Mio. Euro. Rubina Real Estate GmbH wurde bereits mehrfach mit den European Property Awards Real Estate ausgezeichnet.



