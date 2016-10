Die aus Hannover stammende, seit 1970 existierende Band "Peter Panka’s Jane" ist eine der bekanntesten und berühmtesten Krautbands Deutschlands.



Die Rockband Peter Panka’s Jane, zu Beginn nur „Jane“, ist eine der bekanntesten und berühmtesten Krautrockbands Deutschlands. Schon 1971 feierten sie ihr Debüt mit dem Album „Together“. Ihre Zusammensetzungen aus bodenständigem Rock, sphärischen Arrangements und tiefmelodischen Gesangsmelodien brachten Peter Panka’s Jane weltweit Erfolge und machten die deutsche Rockgruppe zu einer Rocklegende. Mit Klängen, die mal New Wave vorwegnehmen, mal als Blaupause für Techno gelten und mal in den Heavy Metal hinein wirken, schaffen es die Künstler des Krautrocks, einem Phänomen der Siebziger, Musikgeschichte zu schreiben.



Mit 2 Millionen verkauften Schallplatten weltweit ist Peter Panka's Jane eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands, was auch Preise wie die Gold-Auszeichnung des 1976 entstandenen Bühnenwerks "Live at Home" und das 1977 erhaltene "Golden Brain Label" ihrer Plattenfirma beweisen.



Seit 1970 wechselte die Band immer wieder ihre Bandmitglieder. Charly Maucher und Klaus Walz, die "alten Hasen" der Band, holten sich mit Schlagzeuger Fritz Randow (Eloy, Epitaph, Saxon, Sinner), Gitarristen und Sänger Niklas Turmann (Uli John Roth, Crystal Breed) und Corvin Bahn (Uli John Roth, Crystal Breed) drei Musiker ins Boot, die nicht nur musikalisch perfekt in die Band passen, sondern zudem noch mit Musikgrößen wie Uli John Roth (Ex Scorpions), Robby Krieger (The Doors), Kee Marcello (Europe) und Carmine Appice (Rod Stewart, Jeff Beck,Pink Floyd) gespielt haben und dadurch hervorragende Namen mitbringen. So wurde auch das letzte, 2011 erschienene Album "Kuxan Suum" zu einem Meisterwerk, ganz so wie ihre vergangenen unzähligen Alben.



Line-Up:



Klaus Walz – Gitarre/Vocal



Charly Maucher – Bass/Vocal



Fritz Randow – Drums



Corvin Bahn – Keyboard/Vocal



Niklas Turmann – Gitarre/Vocal



http://www.jane-music.com



Videos:



http://www.youtube.com/watch?v=fLLHyqYJPu0



https://www.youtube.com/watch?v=eqcFewKb-7g

