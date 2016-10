Leather Strip, live am 15.10.17 im Roxy Concerts

Leæther Strip ist ein Elektro-Projekt aus Vegger (etwa 35 km von Aalborg, Dänemark, entfernt). Es wurde 1988 von Claus Larsen (* 13. November 1967 in Aalborg) gegründet und erlangte insbesondere in Deutschland, Schweden und den USA durch Club-Hits wie Japanese Bodies, Evil Speaks, Don't Tame Your Soul, Leæther Strip Part II und Adrenalin Rush Bekanntheit.



Die Frühwerke „Japanese Bodies“ und „The Pleasure of Penetration“ waren noch deutlich von konventioneller Electronic Body Music geprägt. Beispielhaft ist hierfür der Song Body - Machine - Body, der mit einfachen, repetitiven Sequenzen und einem klaren, gepressten Gesangsstil aufwartet.



Die Maxi „Aspects of Aggression“ und das wenig später veröffentlichte Mini-Album „Science for the Satanic Citizen“ begründeten Anfang der 1990er den charakteristischen Stil, mit dem Leæther Strip in den kommenden Jahren international Bekanntheit erlangen sollte. Dabei wurden verstärkt Distortion-Effekte und Noise-Elemente eingesetzt, um das Klangbild brutaler erscheinen zu lassen. Tracks wie Satanic Citizen oder das vollständig in Dänisch gesungene Law of Jante verdeutlichen diese Neuerungen am besten. Weitere Veränderungen machten sich beim Gesang bemerkbar, den Larsen durch ein Gitarreneffektgerät elektronisch stark verzerrte. Darüber hinaus baute er zunehmend Strings ein (elektronisch simulierte Streicher), die den Kompositionen einen monumentalen, Klassik- bzw. Filmmusik-betonten Anstrich verliehen (etwa in Zyclon B). Dieser, seinerzeit oft als „Hardcore Electro“ beschriebene Stil wurde schon bald von dem Leæther Strip nahestehenden Projekt Psychopomps aufgegriffen (dessen Werke Claus Larsen teils ko-produzierte) und von zahlreichen nachfolgenden Gruppen übernommen.



Support: Root4



ROOT4 wurde 1990 von Hauke Hein und Gunter Hommrich in Aschaffenburg gegründet. Zwei Jahre später erschien das erste Album, 24, im Eigenverlag, dessen Name auf das Sequenzerprogramm Steinberg Pro 24 zurückzuführen ist. Der erste öffentliche Auftritt erfolgte 1993, als ROOT4 bei einem Musikwettbewerb vor etwa 300 Besuchern nur mit Computer, Sampler und Synthesizern auf der Bühne auftrat. Sie belegten den dritten Platz und starteten mit den Aufnahmen zum zweiten Album The Word in Mass, das im selben Jahr erschien. 1999 erschien die EP Follow Me e.p.. Die Aufnahmen erfolgten, wie auch beim drei Jahre später erschienenen Album In Your Life, im Tonstudio Tunefish Music. In den Jahren 2001 und 2002 wurde die Gruppe auf den Samplern des ABhörn Musikmagazin für Aschaffenburg präsentiert.



Seit Ende 2006 entwickelte sich die Band vom Synthie Pop in Richtung Future Pop. Neue Bandmitglieder brachten neue Impulse in die Band und 2008 wurde nach einem Jahr Arbeit das vierte Album VorstellungsKraft über das Label SonicBoom Records veröffentlicht. 2012 erschienen zwei Remixalben, auf denen verschiedene DJs und Bands verschiedene Titel des Albums VorstellungsKraft präsentierten.



Im Jahr 2013 beteiligten sich Root4 am Underground Band Contest UBANCO und belegten den zweiten Platz. In den Jahren 2014 und 2015 trat die Gruppe beim Wave-Gotik-Treffen (2014) auf und nahm an der Electronic Transformers Tour 2014 und Electronic Transformers Tour 2015 teil. Es folgten weitere Auftritte als Vorgruppe für Combichrist, Ost+Front und Stoneman in Deutschland und Russland.

