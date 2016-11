Barbarafeier auf dem Röhrigschacht am 2. Dezember 2016

Das ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode pflegt seit vielen Jahren den Brauch der Barbarafeier anlässlich des Festtages der Heiligen Barbara, der Patronin der Berg- und Hüttenleute.



In diesem Jahr wird am 2. Dezember zur Barbarafeier auf dem Röhrigschacht eingeladen.



Die Seilfahrt zum Füllort in 283m Tiefe beginnt um 17.30 Uhr.



Um 18.30 Uhr feiern der katholische Pfarrer Gerald Sommer und der evangelische Pfarrer Rainer Pohlmann, sowie der Wettelröder Bergmannschor unter Leitung von Lothar Morgner am Füllort 1. Sohle gemeinsam mit den Bergkameradinnen und - kameraden und allen weiteren Gästen den traditionellen ökumenischen Gottesdienst.



In der Maschinenhalle über Tage hält Thomas Wäsche gegen 19.30 Uhr einen Vortrag zum Thema: „Trinkwasser für Eisleben aus Bergwerksanlagen“. Seit mehr als 15 Jahren befasst sich der Referent mit der Trinkwasserversorgung in Eisleben und stellt nun die Ergebnisse seiner Arbeit vor.



Ausklingen wird der Abend bei einer gemütlichen Halbschicht mit Fettbemme und Bier.



Der Unkostenbeitrag für die Teilnahme an der Barbarafeier beträgt 8,00 €.

Voranmeldungen in der Tourist-Information unter: 03464 19433 oder im Bergbaumuseum unter: 03464 587816.

