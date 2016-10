14. Sangerhäuser Rosenball am 05.11.2016 in der Mammuthalle Sangerhausen - ein Ballabend der Spitzenklasse

Schon jetzt sind die Ballkarten für den 14. Sangerhäuser Rosenball am 05.11.2016 erhältlich. Die besten Plätze sollte man sich frühzeitig sichern, denn die Anzahl der Karten für dieses regionale Ereignis mit überregionaler Ausstrahlung in der Mammuthalle Sangerhausen ist auf 250 Plätze begrenzt.



Durch das hochkarätig besetzte Programm führt der aus TV und Radio bekannte Moderator Andreas Mann. Zahlreiche Programmhöhepunkte machen diese traditionelle Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis.



Das renommierte Berliner Showballett ENERGY DANCERS verfügt über weltweite Bühnenerfahrung, trat schon in zahlreichen TV-Shows auf und ist gern gesehener Gast auf Gala-Veranstaltungen verschiedenster Unternehmen.



Revue-, Show- und Powerdance gehören genauso zum Repertoire wie Latin, Classic und Erotic.



Live Musik auf höchstem Niveau! Ob Walzer oder Rumba, Tango oder Cha Cha, Discofox oder Boogie: das Berlin-Starlight-Orchestra, die Liveband aus Berlin, lässt keine Tanz- und Musikrichtung offen. Zu ihren Bühnen gehören z.B. auch das Bundeskanzleramt, SAT1, diverse Opernbälle und Kempinski-Hotels.



Kulinarische Genüsse und eine Cocktail-Bar bereichern eine Balltanzveranstaltung, die in der Region Mansfeld-Südharz einzigartig ist.



Ballkarten können zum Preis von 89 Euro in der Tourist-Information, Markt 18 in Sangerhausen, Telefon: 03464/19433 erworben werden.

