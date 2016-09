100 000. Besucher im Europa-Rosarium

Am 15. September konnte das Europa-Rosarium Sangerhausen den 100 000. Besucher des Jahres 2016 empfangen.



Lutz Madalschik und seine Frau Marion wurden gegen 15.00 Uhr von der Sangerhäuser Rosenkönigin Sophia I. in ihrem Königreich begrüßt.



Auch Oberbürgermeister Ralf Poschmann (CDU), Uwe Schmidt - Geschäftsführer der Rosenstadt Sangerhausen GmbH und Thomas Hawel - Leiter des Europa-Rosariums gratulierten dem Jubiläumsbesucher.



Seit vielen Jahren verbringen die Madalschiks ihren Urlaub bei Freunden im Südharz, im Europa-Rosarium waren sie aber vorher noch nie. Die Sachsen-Anhalt-Rose, die sie überreicht bekamen, wird nun mit ihnen in ihre Heimat auf der Insel Rügen reisen und dort immer wieder an den ereignisreichen Tag in der größten Rosensammlung der Welt erinnern.

