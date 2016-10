Rommelsbacher Red Edition - Farbakzente für die Küche Eierkocher ER 405/R und Standmixer MX 1205/R in edlem Metallic-rot

Wer bei Küchenhelfern nicht nur auf Qualität und Funktionalität achtet, sondern auch etwas fürs Auge haben möchte, ist bei der Red Edition von Rommelsbacher genau richtig. Das schicke Metallic-rot des Eierkochers ER 405/R und des Standmixers MX 1205/R ist in jeder Küche ein optisches Highlight. Beide Geräte punkten dazu mit einfacher Bedienbarkeit und praktischen Funktionen.



Für ein genussvolles Schlemmer-Frühstück ist ein Eierkocher unverzichtbar. Der ER 405/R macht es möglich, bis zu sieben Eier gleichzeitig auf den Punkt zuzubereiten. Dazu lässt sich der Härtegrad ganz individuell von weich bis hart einstellen. Mit dem beigefügten Messbecher, der mit einem nützlichen Eipick ausgestattet ist, wird die Wassermenge ganz einfach, ohne mühsames Abmessen, eingefüllt. Die elektronische Kochzeitüberwachung informiert durch einen Signalton, wenn die Eier fertig sind. Dank praktischem Eiereinsatz lassen sich diese schnell und sicher entnehmen und abschrecken. Weitere Pluspunkte des ER 405/R sind die pflegeleichte Heizschale aus Edelstahl, die Kabelaufwicklung und das edle Design in metallic-rot.



Passend zum Eierkocher setzt auch der Standmixer MX 1205/R einen metallic-roten Farbakzent in der Küche. Gleichzeitig ist er ein echtes Multitalent: Ob gecrushtes Eis, leckere und gesunde Smoothies aus frischen oder gefrorenen Früchten, schaumige Milchshakes oder pürierte Suppen und Saucen – mit einer Leistung von 1200 Watt und einem hochwertigen 4-flügeligen Wellenschliff-Edelstahlmesser lässt sich alles schnell und einfach zubereiten. Der solide Glaskrug fasst 1,8 Liter und kann durch die praktische Deckelöffnung auch während des Betriebes mit Zutaten befüllt werden. Der MX 1205/R glänzt dank übersichtlichem und beleuchtetem Bedienfeld mit einem angenehm einfachen Handling und verfügt über ein integriertes Sicherheitssystem. Für eine leichte Zwischenreinigung gibt es eine automatische CLEAN-Funktion, zur gründlichen Endreinigung können die spülmaschinenfesten Teile des Standmixers einfach abgenommen werden.



Der Eierkocher ER 405/R von Rommelsbacher ist für 39,95 Euro im Handel erhältlich, der Standmixer MX 1205/R für 109,95 Euro.

Über die Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH

Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH wurde 1928 von Dipl.-Ing. Gustav Rommelsbacher gegründet und ist noch heute ein Familienunternehmen, das von der dritten Generation geleitet wird. Das mittelständische Unternehmen konstruiert und produziert im Werk Dinkelsbühl elektrische Kleingeräte für Küche, Garten, Reise und Freizeit, die weltweit vertrieben werden. 'Made in Germany' steht bei Rommelsbacher nicht nur für die Produktionsstätte am Standort Deutschland, sondern auch für Qualitäts- und Umweltstandards sowie modernes Design. Rommelsbacher hat sich zum Spezialisten rund um das Thema Speisenzubereitung entwickelt. Das Sortiment reicht vom innovativen Ceran® Grill bis hin zur kleinsten Automatik-Kochplatte der Welt.



Weitere Informationen unter www.rommelsbacher.de.



