Erstmals Michelin-Stern für das Romantik Hotel Kieler Kaufmann

Mathias Apelt ist Kiels erster Sternekoch: In Berlin wurde gestern das neue Gourmet-Restaurant „Ahlmanns“ mit dem begehrten Stern des Guide MICHELIN 2017 ausgezeichnet. Das Romantik Hotel Kieler Kaufmann, oberhalb der Kieler Innenförde gelegen, hatte sich bis Anfang des Jahres einem umfassenden Neu- und Umbaukonzept unterzogen. Dabei wurde auch der Gastronomie- und Veranstaltungsbereich erheblich erweitert. So konnte Mathias Apelt in seiner neuen Wirkungsstätte jetzt den renommiertesten Hotel- und Gastronomieführer in Deutschland überzeugen. Weitere Informationen sind abrufbar unter www.kieler-kaufmann.de oder telefonisch unter (04 31) 88110.



„Ich bin sehr glücklich und freue mich, dass die viele Arbeit und Mühe belohnt wurde“ gibt Apelt freudig zu. Ganz spontan folgte er der persönlich ausgesprochenen Einladung, zur Preisverleihung nach Berlin zu fahren. Zurück im Hotel gab er das Lob dann an sein junges Team weiter: „Vielen Dank für Euren tollen Einsatz! Einen MICHELIN-Stern erkocht man nicht allein!“ Und dann bedankt er sich für die hervorragende Zusammenarbeit bei Britta Künzl, der Gastgeberin und Sommelière im Ahlmanns und ihrem Serviceteam.



Mathias Apelt ist bereits seit 5 Jahren im Romantik Hotel Kieler Kaufmann tätig und hat das neue Gastronomiekonzept maßgeblich mitgeprägt. Es unterstreicht mit den zwei neuen Restaurants „Ahlmanns“ und „Kaufmannsladen“ den authentischen Charakter des Hauses. Sowohl Hotel- als auch Umlandgäste haben die Wahl zwischen herzhaften Gerichten wie Steaks und Burger im Kaufmannsladen sowie feinsten kreativen Tafelfreuden, stilvoll präsentiert von Chefkoch Mathias Apelt im neuen Ahlmanns. Thema Historie und Kiel sowie die regionale Einbindung hat für die Gastgeber einen großen Stellenwert und wird daher in den Namen der einzelnen Bereiche besonders berücksichtigt.



Im Ahlmanns (benannt nach der Bankiersfamilie Ahlmann, die die Villa des Hauses 1911 erbaute) kocht Mathias Apelt an vier Abenden in der Woche vor Kreativität. Gut 22 Gäste haben Platz seine aromenreiche Küche mit vielen regionalen Produkten in stilvoll legerer Atmosphäre zu genießen.



„Wir sind sehr stolz, dass das Romantik Hotel Kieler Kaufmann nun mit dem ersten Michelin-Stern Kiels gekürt wurde“, sagt Carl-Heinz Lessau, Inhaber des Romantik Hotel Kieler Kaufmann. Vor rund 15 Jahren übernahm er mit seiner Frau Marlies Lessau das stattliche Anwesen im Kieler Villenviertel Düsternbrook als Pächter und startete mit dem Eigentümer des Hauses, dem Verein „Der Kieler Kaufmann e. V.“, das im März 2016 abgeschlossene Neu- und Umbaukonzept.

