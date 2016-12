Rohrer Immobilien München vermietet im Wohn- und Ärztezentrum in Rosenheim

Rohrer Immobilien München hat im Wohn- und Ärztezentrum in Rosenheim im Stadtteil Happing rund 1.000 Quadratmeter auf zwei Etagen an die KKH Krankenkasse vermietet.



Bereits Ende 2015 war Rohrer Immobilien beratend bei dem Verkauf des Objektes an einen privaten Investor tätig. Die Immobilie verfügt insgesamt auf einer Gesamtfläche von ca. 6.130 Quadratmeter über 20 Büro- und Praxisflächen sowie 22 Wohnungen.



Sven Keussen, geschäftsführender Gesellschafter Rohrer Immobilien München: „Rohrer ist nach dem Ankauf der Immobilie weiterhin für den neuen Eigentümer aktiv und wirkt so an der Weiterentwicklung der Immobilie erfolgreich mit. Hieran zeigt sich unser Selbstverständnis der langfristigen Betrachtung und Wertsteigerung einer Immobilieninvestition.“

Rohrer-Immobilien GmbH Treuhandgesellschaft für Immobilienberatung und -vermittlung

Seit 1919 gehört ROHRER zu den führenden inhabergeführten Immobilienunternehmen in Deutschland. Unser Leistungsspektrum orientiert sich dabei am Lebenszyklus einer Immobilie - von der Bewertung und Ankaufsberatung über die Umsetzung wertsteigernder Strategien und dem Management bis zum erfolgreichen Verkauf. Mit unserem DAVE-Partnernetzwerk sind wir bundesweit in allen wichtigen Immobilienregionen vertreten. Dabei bieten die räumliche Nähe sowie die lokalen Marktkenntnisse große Vorteile für erfolgreiches Immobilien- und Transaktionsmanagement überregionaler Wohn- und Gewerbeimmobilien-Portfolien. www.rohrer-immobilien.de



