Rohrer Immobilien: Jahresendrallye läuft auf Hochtouren

Nach Angaben von Rohrer Immobilien läuft die Jahresendrallye auf Hochtouren. Sprecher der Firmengruppe Sven Keussen und Corvin Tolle:„An den Standorten München, Berlin, Dresden und Frankfurt haben wir aktuell Transaktionen von rund 150 Millionen Euro kurz vor dem Abschluss.“



Dabei stellt Rohrer auf allen Märkten sehr ambitionierte Preiserwartungen und eine äußerst rege Nachfrage fest. Keussen: „In München verzeichnen wir bei Wohnimmobilien einen Kaufpreisfaktor von deutlich über dem 30-fachen bis über dem 50-fachen und bei Gewerbeimmobilien über dem 20-fachen.“



Bei den gehandelten Immobilien stehen Wohn- und Geschäftshäuser sowie gemischt genutzte Objekte im Vordergrund, die sowohl in privater als auch institutioneller Hand sind. Tolle und Keussen führen aus: „Die Verkäufer haben ganz klar das Bestreben, den Höchstwert bei den Preisen und damit deutliche Gewinne mitzunehmen.“



Bei den Investoren handelt es sich überwiegend um Vermögensverwaltungen aus Deutschland. „Hier sehen wir, dass für unternehmerisch denkende Anleger das Entwicklungspotenzial von Gewerbeimmobilien im Vordergrund steht. Das trifft auf Wohnimmobilien meist nicht zu, die eher von konservativ strukturierten, privaten Investoren bevorzugt werden, sofern sie qualitativ hohen Ansprüchen gerecht werden“, so Keussen und Tolle abschließend.



Weitere Informationen zu DAVE:



Der Deutsche-Anlage-Immobilien-Verbund (DAVE) ist ein Zusammenschluss von zehn inhabergeführten Immobilienberatungsunternehmen mit rund 400 Mitarbeitern an 23 Standorten in Deutschland. DAVE bietet somit bundesweite Präsenz verbunden mit hoher lokaler Kompetenz. Der Verbund vermittelt die Interessen von Unternehmen, Institutionen, Erbengemeinschaften und Privatpersonen sowohl als Käufer als auch als Verkäufer. DAVE-Kunden profitieren von der Vernetzung der inhabergeführten Immobilienberatungsunternehmen in den Bereichen An- und Verkauf, Marktanalysen, Objektbewertung, Bestandsverwaltung sowie Portfolio-Optimierung. Weitere Informationen unter www.dave-net.de.





Rohrer-Immobilien GmbH Treuhandgesellschaft für Immobilienberatung und -vermittlung

Rohrer ist ein inhabergeführtes Immobilienberatungsunternehmen für private, gewerbliche und institutionelle Nutzer und/oder Eigentümer. Es wurde 1919 gegründet und ist in den Bereichen Verwaltung, Bewertung, Vermarktung und Objektoptimierung von Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien sowie im Bereich Bauträgerservice tätig. Zudem berät Rohrer bei Asset Management-Themen und fungiert als Berater von Erbengemeinschaften, Stiftungen und Family Offices. Rund 80 Mitarbeiter sind für Rohrer in München, Nürnberg, Berlin und Frankfurt am Main tätig. Weitere Informationen unter www.rohrer-immobilien.de. Die Rohrer Immobilien GmbH ist Mitglied bei DAVE (Deutsche-Anlage-Immobilien-Verbund).





