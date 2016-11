Wintergolf bei ROBINSON

ROBINSON, der Marktführer im Premiumsegment für Cluburlaub, erweitert sein Zusatzangebot für Golfer in der Wintersaison 16/17 in vielen Destinationen. Ob Greenfee inklusive im ROBINSON Club Nobilis in der Türkei, neue Greenfee-Packages, ein TUI Cars Angebotsspecial sowie ein erweitertes Gruppenangebot im ROBINSON Club Cala Serena auf Mallorca oder ein eigener 40-seitiger Katalog nur für Golfer ROBINSON bietet ein breites Portfolio für verschiedene Golfbedürfnisse.



Greenfee inklusive im ROBINSON Club Nobilis



Der bei Golfern beliebte türkische ROBINSON Club Nobilis ermöglicht seinen Gästen für den Winter 16/17 eine besondere Zusatzleistung: Die Greenfees für den clubeigenen Golfplatz sind für den Reisezeitraum vom 6. November 2016 bis zum 28. Februar 2017 bereits im Katalogpreis inkludiert. Das Angebot ist limitiert verfügbar und gilt für alle Zimmerkategorien (mit Ausnahme Economy-Doppelzimmer und Single-mit-Kind-Zimmer).



Golf-Offensive im ROBINSON Club Cala Serena



Mallorca gilt mit seinen insgesamt 25 Golfplätzen als begehrte Golfdestination. Der ROBINSON Club Cala Serena, der mit clubeigener Driving-Range und Short-Game-Arena ideale Voraussetzungen für Golfer bietet, erweitert vom 6. November 2016 bis zum 31. März 2017 sein Angebot um fünf zubuchbare Greenfee-Packages für die gut erreichbaren Golfplätze Vall d Or Golf, Capdepera und Canyamel. Im Preis enthalten sind bereits zehn Prozent Getränke-Ermäßigung, ein Willkommensgeschenk sowie Driving Range Bälle, Trolley und teilweise Massagen. Zusätzlich sparen Gäste mit dem TUI Cars Angebotsspecial 20 Euro bei einer Mietdauer von vier bis sechs Tagen und 40 Euro ab sieben Tagen. Damit lassen sich alle Top-Golfplätze auf der Insel schnell erreichen. Neu sind auch die bekannten Gruppenangebote 7+1 und 11+1 mit kostenlosem Freiplatz.



Eigener Golfkatalog und vielfältige Golf TOP Events



Einen Überblick über das Golfangebot bei ROBINSON können sich Expedienten und ihre Kunden seit Ende Oktober im neuen 40-seitigen Golfkatalog verschaffen. Der Golfkatalog, der u. a. die Golfleistungen der Clubs sowie TOP Events und Finals beinhaltet, steht auf www.go-robinson.com als PDF-Download zur Verfügung und kann als Druckexemplar im TUI Profishop angefordert werden. Zubuchbare Golf TOP Events für den Winter sind beispielsweise die Nobilis Wintergolfwoche (ROBINSON Club Nobilis vom 09.-16.12.2016) oder die Marokko Golf Open (ROBINSON Club Agadir vom 24.-31.01.2017).

