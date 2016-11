ROBINSON Sommerkatalog ab sofort in jedem Reisebüro erhältlich

ROBINSON setzt für den Sommer 2017 auf ein neues Format und hat ein neues Katalog-Konzept entwickelt: Der Katazin ein Mix aus Katalog und Magazin. Der Katazin ist so inspirierend wie ein Magazin und so informativ wie ein Katalog. Durch seine redaktionellen Inhalte wird das ROBINSON Erlebnis spürbarer die Zeit vor dem Urlaub wird damit zu einer Zeit für Gefühle.



Damit gelingt ROBINSON ein innovativer Schritt in Sachen Kataloggestaltung. Nicht nur die Inhalte sind redaktionell, sondern auch das Layout erscheint in einer Magazin-Optik. Für uns als Marktführer ist es besonders wichtig, immer einen Schritt voraus zu sein. Mit dem Katazin möchten wir den potenziellen Gast inspirieren und zusätzlich neue Urlauber ansprechen , betont Stefanie Brandes, Direktorin Marketing und Vertrieb bei ROBINSON.



Der Katalog hat nicht ausgedient, sondern wurde von ROBINSON neu interpretiert. Das neue Format stellt die Interessen der Gäste noch stärker in den Mittelpunkt. Mit Tipps rund um das ROBINSON Erlebnis, Interviews und Reportagen, aber auch mit direkten Informationen zu den ROBINSON Clubs gelingt die ideale Mischung aus Katalog und Magazin. Dadurch kann der Gast seine Bedürfnisse schneller identifizieren und damit den passenden Urlaub auswählen.



Der Katalog hat nach wie vor die entscheidende Funktion. Er dient als Beratungstool in den Reisebüros. Daher war es uns wichtig, dass sich diese Anforderung auch in dem neuen Format widerspiegelt. Mit dem Katazin gelingt uns der Interessenspagat zwischen dem Reisebüro und dem Gast optimal , unterstreicht Brandes. Daher ist der Sommer 2017 Katazin ebenso für die Beratung im Reisebüro als auch zum Schmökern für potenzielle Urlauber ideal geeignet.



Der erste Katazin erscheint im November 2016 und ist in Reisebüros ausgelegt. Für das zweite Quartal 2017 ist die nächste Ausgabe des Katalogs in Magazinform geplant. Der Katazin ist ausschließlich in Printform erhältlich und ist gemeinsam mit der Kreativagentur Scholz & Friends entwickelt worden.

Robinson Club GmbH

Die Robinson Club GmbH, ein Unternehmen der TUI Group mit Sitz in Hannover, ist der Qualitäts- und Marktführer im Premiumsegment für Cluburlaub. Zum Portfolio gehören 24 Clubanlagen in zwölf Ländern mit einer Kapazität von etwa 15.400 Betten.

