Buchalik Brömmekamp und Success Hotel Consult kooperieren bei Sanierungsverfahren

Die beiden Beratungsunternehmen Success Hotel Consult GmbH und Buchalik Brömmekamp werden ab sofort bei Sanierungsverfahren in der Hotelbranche eng kooperieren. Damit stehen erstmalig das Know-how über die Sanierung unter Insolvenzschutz und die spezifischen Branchenthemen im Hotelgewerbe gebündelt zur Verfügung. Hoteliers haben nun einen zentralen Anlaufpunkt. Ein wesentlicher Vorteil angesichts des Handlungsdruckes in einer. Dank der neuen Kooperation kann die Hotelbranche nun auf Restrukturierungslösungen zurückgreifen, die rechtlich, betriebswirtschaftlich und leistungswirtschaftlich aufeinander abgestimmt sind. Gleichzeitig deckt das Leistungsspektrum alle Krisenstadien ab – von der Strategie- über die Liquiditätskrise bis hin zur Insolvenz in Eigenverwaltung.



„Die Zusammenarbeit ist ein deutlicher Gewinn für ein Hotel, das sich in der Krise befindet. Denn ein Eigenverwaltungsverfahren in der Hotelbranche ist sehr komplex und ambitioniert. Wir bringen unsere vielfältige Kompetenz in der Sanierung unter Insolvenzschutz ein. Die Success Hotel Consult wiederum mit ihrem praktischen Know-how als Tochter der Success Hotel Group mit ihren 15 erfolgreichen Hotels ist der ideale Partner für alle betrieblichen und betriebswirtschaftlichen Themenstellungen“, so Dr. Hubertus Bartelheimer, Partner bei Buchalik Brömmekamp.



„Hoteliers versuchen verständlicherweise bis zuletzt, ein Bekanntwerden ihrer Probleme zu vermeiden, damit sie nicht durch Stornierungen verschärft werden. Sie verhindern mit diesem Vorgehen jedoch den Zugang zu nachhaltigen Lösungen, die auch eine Insolvenz in Eigenverwaltung umfassen können.“



Diese Eigenverwaltung, die durch das ESUG (Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen) vor vier Jahren verbessert wurde, zielt darauf ab, die Ängste der Entscheidungsträger vor einer Insolvenzantragstellung abzubauen. Unternehmer werden nicht mehr vom Wirtschaftsleben ausgeschlossen, sondern erhalten mit der Planinsolvenz in Eigenverwaltung eine zweite Chance. Der große Vorteil dieses Verfahrens: Der Unternehmer behält seine Geschäftsführungsbefugnisse und kann die Sanierung unter Insolvenzschutz selbstständig oder mithilfe eines Beraters steuern.



Unternehmen, die sich zu einem möglichst frühen Zeitpunkt unter den Schutz des Insolvenzrechts stellen, erhalten zudem eine Vielzahl von Sondervergünstigungen:



„Die Eigenverwaltung ist eine sehr gute Möglichkeit der Krisenbewältigung, wenn die Ursachen für wirtschaftliche Fehlentwicklungen erkannt und die notwendigen Strategien und Maßnahmen zur nachhaltigen Restrukturierung und wirtschaftlichen Stabilisierung entwickelt werden. Dafür ist eine Beratung unerlässlich. Der Hotelier kann dann die Sanierungsmaßnahmen selbst entwickeln und umsetzen “, erklärt Geschäftsführer Jens Philipsenburg von der Success Hotel Consult.



Im Zuge der strategischen Kooperation mit Buchalik Brömmekamp wird sich die Success Hotel Consult auf die Beratungsdienstleistungen aus betrieblicher und betriebswirtschaftlicher Sicht konzentrieren, das operative Sanierungskonzept erstellen und die Umsetzung der Maßnahmen begleiten. Um das Hotel dann wieder in die Gewinnzone zurückzuführen, greift das Beratungsunternehmen auf die umfangreiche Infrastruktur der Success Hotel Group mit ihrer zentralisierten und prozessoptimierten Verwaltung zurück. Operation, Quality Assurance, Vertrieb & Marketing bis hin zu Hotelbauexperten stellen ihr Wissen bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung. Darüber hinaus wird Joachim Glendenberg als geprüfter ESUG-Berater und Hotelexperte die Projektteams unterstützen.



Buchalik Brömmekamp wird in der Kooperation, neben der Übernahme der besonderen betriebswirtschaftlichen Aspekte einer Insolvenz, die Unternehmen in rechtlichen Fragen beraten sowie die Sanierung der Krisenunternehmen maßgeblich gestalten. Dazu gehören die Vorbereitung der Antragstellung auf Eigenverwaltung, die Verhandlungen mit den Gläubigern und die Erstellung des Insolvenzplanes. Buchalik Brömmekamp hat bisher 85 Unternehmen nach dem neuen Gesetz (ESUG) erfolgreich beraten.



Über Success Hotel Consult GmbH



Die Spezialisten der Success Hotel Consult haben jahrzehntelanger Erfahrung in der Hotellerie und können die Gründe für das Scheitern eines Hotelbetriebs schnell und exakt diagnostizieren, um die nötigen Veränderungen unmittelbar einzuleiten. Um das Hotel dann wieder in die Gewinnzone zurückzuführen, greifen sie auf die umfangreiche Infrastruktur der Success Hotel Group mit ihrer zentralisierten und prozessoptimierten Verwaltung zurück. Operation, Quality Assurance, Sales & Marketing bis hin zu Hotelbauexperten stellen ihr Wissen zur Verfügung. Die Success Hotel Group, unter der Leitung von Manfred und Michael Friedrich, betreibt als lizensierter Franchisenehmer internationaler Hotelmarken wie AccorHotels, Hilton Worldwide und Intercontinental Hotels Group (IHG) derzeit 15 Hotels mit insgesamt über 1.750 Zimmern in Deutschland. Sie betreibt die Hotels als Eigenbetrieb oder als Managementpartner für Investoren oder Banken.

Über Robert Buchalik

Als Beratungsgesellschaft für Restrukturierung und Sanierung ist Buchalik Brömmekamp darauf spezialisiert, mittelständische Unternehmen innerhalb und außerhalb der Krise auf Erfolgskurs zu bringen. Leistungen der Buchalik Brömmekamp werden durch eine Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzlei sowie einer Unternehmensberatung angeboten. Interdisziplinär arbeiten Betriebswirte, Ingenieure und Juristen zusammen und bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, Fremd- und Eigenkapitalgeber sowie Insolvenzverwalter. Buchalik Brömmekamp entwickelt ganzheitliche und nachhaltige Lösungen, die rechtlich, steuerrechtlich sowie betriebs- und finanzwirtschaftlich aufeinander abgestimmt sind und setzt diese in Restrukturierungs- und Sanierungsprojekten um. Buchalik Brömmekamp hat bisher 85 Unternehmen nach dem neuen Gesetz beraten.





