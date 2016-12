THE ROCK ´N´ ROLL WRESTLING BASH muss aus produktionstechnischen Gründen auf den 21.01.2017 in das Gruenspan vorverlegt werden.



Der Rock ´n´ Roll Wrestling Bash muss aus produktionstechnischen Gründen vorverlegt werden und findet nun am 21.01.2017 im Gruenspan statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.



Der Rock’n’Roll Wrestling Bash bietet seit 2003 eine weltweit einzigartige Symbiose aus Mexican Wrestling, energiegeladenem Rock’n’Roll, Striptease und Comedy.



Während die Band El Brujo's Gore-Chestra auf der Bühne ein unglaubliches Set herunterballert, geben wildgewordene Superhelden-Wrestler in einem Ring vor der Bühne im Lucha Libre Style Vollgas. Das Besondere am Rock’n’Roll Wrestling Bash:



Die Kämpfe werden Monate im Voraus choreographiert und eigens von der Band komponierte und auf die Choreographie abgestimmte Songs erzeugen eine rasante Dynamik. Die Kämpfe unterscheiden sich durch Überzeichnung stark von anderen Wrestling-Shows. Es treffen übertriebene Stories und faszinierende Kostüme auf scharfe Stripperinnen in einer trashigen Kulisse, untermalt von einem atemberaubenden Live-Soundtrack.



Das neue Programm der verrückten Show um Mastermind Carlos Martinez basiert erneut auf einer historischen Legende, erzählt im eigenen Stil: El Dorado im Mantel des Rock’n’Roll Wrestling Bash -Wahnsinns, des Spaßes, des Trashes wird zum TRASH DORADO.



Carlos Martinez ist der Schöpfer des Rock’n’Roll Wrestling Bashs und schreibt für jede Tournee eine neue Story, die sich im Set Design, den Fightcards sowie Kostümierungen widerspiegelt. Seit der Gründung 2003 ist die Show jährlich auf Europa-Tournee und begeistert von Jahr zu Jahr mehr Fans. Am 21.01.2017 ist es dann endlich auch im Hamburger Gruenspan soweit!



THE ROCK ´N´ ROLL WRESTLING BASH



Trash Dorado 2017



Samstag, 21.01.2017



Gruenspan, Hamburg



Einlass: 18.30 Uhr



Beginn: 19.00 Uhr



Tickets ab 29,45 € unter eventim.de sowie über die Hotline: 01806 – 570070 (Verbindungspreise: 0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 €/Anruf aus dem deutschen Mobilfunknetz) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.













Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren