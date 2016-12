SCHERF & BAND stellen am 25.02.2017 ihr Debütalbum "Wie es ist" im Grünen Jäger live vor!

Die deutschen Alternative-Rock Newcomer [b]Scherf & Band[/b] kommen am [b]25.02.2017[/b] in den [b]Grünen Jäger[/b]! Das Quartett wird dort ihr Debüt-Album „Wie es ist“ vorstellen.



Was macht man, wenn man in einem kleinen verschlafenen Nest mitten im hessischen Nirgendwo aufwächst? Für Daniel Scherf war die Antwort schnell klar. Vor sechs Jahren startete Daniel seine eigene musikalische Herausforderung und stellte sich als Singer / Songwriter mit autobiografischen und ehrlichen Texten dem Publikum. Die erste Zeit tingelte er alleine, nur mit Akustikgitarre bewaffnet, durch Kneipen und Bars in und um Wiesbaden und wuchs mit den Musikern Felix Bücher (Gitarre), Robin Brandt (Bass) und Florian Hollingshaus (Schlagzeug) zu [b]Scherf & Band[/b]. Ihren Stil beschreiben die Jungs selbst als harten „Alternative-Rock mit Pop-Appeal“, der bei ihren Supportshows für "Serum 114", "Schmutzki" und "Joachim Deutschland“ oder Festivalauftritten wie dem Serengeti-Festival ein großes Publikum und offene Ohren gefunden hat.



Nach den zwei Mini-Veröffentlichungen "Am Start-EP" (VÖ: 17.05.2013) und „Alles wird gut“ (VÖ: 22.10.2014) in kompletter Eigenregie, kommt mit „Wie es ist“ am 17. Februar 2017 das Debüt-Album der Band im Vertrieb von SPV.



Pünktlich zum Release des Albums geht es auf Deutschland-Tour. Eine Herzensangelegenheit!



Eine Tour, die dem Zuschauer alles bieten wird, aber auch alles abverlangt. In kuscheliger Club-Atmosphäre treffen Schweiß und Bier auf Boxen am Anschlag und gefühlvolle Ballade auf progressiven Punkrock. [b]Scherf & Band[/b] spielen am [b]25.02.2017[/b] in [b]Hamburg[/b] im [b]Grünen Jäger[/b].



SCHERF & BAND



WIE ES IST – LIVE 2017



Samstag, 25.02.2017



Grüner Jäger, Hamburg



Einlass: 19.00 Uhr



Beginn: 20.00 Uhr



Der Vorverkauf läuft bereits.



Tickets ab 15 € unter www.myticket.de sowie über die Hotline: 01806 – 777 111 (Verbindungspreise: 0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 €/Anruf aus dem deutschen Mobilfunknetz) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Veranstaltet von: River Concerts GmbH



Weitere Informationen unter: www.riverconcerts.de













