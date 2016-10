Rieber auf der Messe Alles für den Gast 2016 in Salzburg

Für jede Situation die passende Hardware. Systemisch, modular und vernetzt - mit Sicherheit. Mit der preisgekrönten Ausgabelinie diecafeteria* und dem mehrfach prämierten Digitalisierungs- und Organisationssystem °CHECK präsentiert sich Rieber auf der "Alles für den Gast" in Salzburg. Wieder einmal gelingt es Rieber bewährte Technik und innovative Schaffenskraft zu vereinen und mit seinen Produkten neue Wege zu gehen.



Individuell, ästhetisch, modular so präsentiert sich diecafeteria* von Rieber. Eine neue Dimension einer Ausgabelinie mit frei wählbaren Fronten, Borden und vielem mehr. Bereits bestehende Infrastruktur, wie z.B. thermoport®, Zubringerwagen, Stapler oder das Frontcookingsystem mit varithek® Kochgeräten, kann einfach eingeschoben und platziert werden. Gemeinsam mit der gastronorm360, dem Rieber Behälter- und Deckelprogramm und dem GN-Kochgeschirr thermoplates® sowie dem Digitalisierungs- und Organisationssystem °CHECK wird beste Speisenqualität ermöglicht, hygienisch und sicher.



Das Digitalisierungs- und Organisationssystem °CHECK bietet in Kombination mit der gastronorm360 und der eindeutigen Identifizierung via QR-Code, Sicherheit, Transparenz und Rückverfolgbarkeit über die gesamte Prozesskette im Food Flow. Sämtliche Daten und Prozesse im Bereich der Organisation, der Temperaturerfassung (HACCP), des Transportes bis hin zur Hygiene können mit °CHECK digital erfasst, organisiert und optimiert werden.



Rieber bietet für die gestiegenen Anforderungen im Speisentransport und Speisenhandling praktische, energieeffiziente, systemorientierte und flexible Lösungen. Einen Überblick über die Vielzahl an Möglichkeiten wird auf dem Messestand durch eine ausgesuchte Auswahl an Geräten geboten.



Besuchen Sie uns auf der Messe Alles für den Gast in Salzburg vom 05.11. - 09.11.2016, in Halle 01/Stand 0213 www.rieber.de



*gewerbliche Schutzrechte angemeldet

