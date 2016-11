Mozart-Tournee mit René Jacobs und dem Freiburger Barockorchester

Ab dem 23. November ist der RIAS Kammerchor nach der erfolgreichen Einspielung der Mozart-Opern erneut mit René Jacobs und dem Freiburger Barockorchester zu erleben. Stuttgart, Freiburg, Paris, Essen, Berlin und Zürich liegen bis zum 4. Dezember auf ihrer Reiseroute. Auf dem Programm stehen zwei Messen von Mozart und Haydn, die beide jeweils ihre letzten Werke sein sollten. René Jacobs beleuchtet Mozarts Requiem in all der Wucht und Zerbrechlichkeit, die dieser Torso bietet und setzt Mozarts Totenmesse die festliche Harmoniemesse von Joseph Haydn gegenüber, das letzte vollendete Werk des 70-jährigen Komponisten: „Ich versuche, die theologischen Hintergründe der vertonten geistlichen Texte zu erfassen, wie schwierig das auch sein mag. Gott zu suchen ist wichtiger als Gott zu finden, weil er ungreifbar bleibt. Und ehrliche geistliche Musik von gottsuchenden Komponisten kann dabei helfen, davon bin ich überzeugt.“ Mozart selbst konnte das Requiem nicht mehr vollenden, weshalb seine Witwe Constanze mehrere Schüler und befreundete Komponisten damit beauftragt hat, darunter auch Franz Xaver Süßmayr. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm die Bearbeitungsgeschichte neue Fahrt auf, da man zunehmend unzufrieden mit den damaligen Vervollständigungen war. Die mit Spannung erwartete Aufführung des Mozart Requiems mit René Jacobs präsentiert erstmals die Fassung von Pierre-Henri Dutron, die sich intensiv mit den Ergänzungen Süßmayrs auseinandersetzt, ohne eigene Wege zu scheuen.

RIAS Kammerchor Berlin

Der RIAS Kammerchor zählt zu den weltweit führenden Profichören. 35 professionell ausgebildete Sängerinnen und Sänger bilden den auf historische Aufführungspraxis ebenso wie auf zeitgenössisches Repertoire spezialisierten Klangkörper. Das 1948 als Chor des Rundfunk im Amerikanischen Sektor (RIAS) gegründete Ensemble bespielt in der Berliner Heimat attraktive Konzertorte, wie die Philharmonie Berlin und das Konzerthaus, und ist auch außerhalb der Bundeshauptstadt auf wichtigen Bühnen und Festivals vertreten. Der RIAS Kammerchor ist Teil der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin und wird von den vier Gesellschaftern Deutschlandradio, Bundesrepublik Deutschland, Land Berlin und Rundfunk Berlin-Brandenburg getragen.



