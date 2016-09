Aktuelle Trends in der neuen Ausgabe von MALLORCA IM ÜBERBLICK! 2017

Laut einer Studie der IfD Allensbach ist Spanien in diesem Jahr das beliebteste Reiseziel der Deutschen und liegt damit knapp vor der heimischen Ostsee. Auch im kommenden Jahr erwarten die Gastronomen und Hoteliers auf Mallorca wieder tausende Besucher. Die Folge: auch immer mehr Anbieter von Ausflugs- und Freizeitaktivitäten buhlen um die Gunst der Touristen und neue Hotels und Restaurants werden reihenweise eröffnet. Doch wie soll man da noch den Überblick behalten, was gut ist und sich lohnt? Die neue Ausgabe von MALLORCA IM ÜBERBLICK! 2017 erscheint am 22. September 2016 und gibt hilfreiche Tipps und berichtet über aktuelle Trends für das kommende Jahr.



Unter anderem geht es in der neuen Ausgabe des Insel-Guides um die Winterferienzeit auf Mallorca, denn dann wird es im Vergleich zur Hauptsaison im Sommer etwas grüner und ruhiger auf der Baleareninsel. Wenn es in Deutschland kalt und nass wird, ist die Insel bei überwiegendem Sonnenschein ein Paradies für Wanderer, Radfahrer und Ruhesuchende. Und wenn es doch etwas festlicher zugehen darf: In dieser Ausgabe werden auch verschiedene mallorquinische Event-Agenturen und ihre Leistungen vorgestellt. Während die Erwachsenen meist ein entspanntes Sonnenbad bevorzugen, muss für die Kids auch oft im Urlaub Aktion her. Für Reisen mit der ganzen Familie stellt MALLORCA IM ÜBERBLICK! 2017 einige Hotels vor, die sich genau darauf spezialisiert haben, Jung und Alt gleichermaßen zufriedenzustellen.



Das rund 200 Seiten starke Jahresmagazin MALLORCA IM ÜBERBLICK! 2017 ist für 9,80 Euro in Deutschland, dem deutschsprachigen Ausland und natürlich auch auf Mallorca im Buch- und Zeitschriftenhandel erhältlich.



MALLORCA IM ÜBERBLICK! 2017



Copypreis: Euro 9,80

Auflage: 40.000 Exemplare

Seiten: ca. 194

Format: 225 x 297 mm / b x h

Vertrieb: Pressegrosso Deutschland/Mallorca; Flughäfen, Bahnhöfe, Hotels, Buch- und Zeitschriftenhandel



