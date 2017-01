21 Stadtbahnwagen bleiben vorsorglich stehen - Auswirkungen für den Messeverkehr

Bei Instandhaltungsarbeiten am Boden einer Stadtbahn des Typs B80 sind Risse an den Schweißnähten der Längsträger entdeckt worden. Eine umgehende Untersuchung aller 90 Wagen dieses Typs hat die defekten Schweißverbindungen bei insgesamt 21 Fahrzeugen zu Tage gefördert. In Abstimmung mit der technischen Aufsichtsbehörde und dem Hersteller werden diese bis zur weiteren Einschätzung der Schäden nicht mehr eingesetzt.



Betroffen sind die rund 30 Meter langen Aluminium-Fahrzeuge aus den Baujahren 1985 bis 1993. Die anderen 69 B80-Bahnen, die im Einsatz sind, weisen keine Besonderheiten auf, werden aber weiterhin überwacht. Insgesamt verfügt das Unternehmen über 133 Hochflur-Stadtbahnwagen (90 B80 Alu, 11 B80 Stahl und 32 GT8SU). Die Rheinbahn ist dabei, auch durch Einbeziehung externer Experten, die Fahrzeuge so schnell wie möglich zu reparieren und wieder in Betrieb zu nehmen.



Auswirkungen auf den Fahrplan nur im Messeverkehr



Die Rheinbahn versucht, die Auswirkungen für ihre Fahrgäste so gering wie möglich zu halten und bietet die normale Verkehrsleistung an. Auf allen Stadtbahnlinien setzt sie Zwei-Wagen-Züge ein, es kann aber vereinzelt zu Ausfällen kommen. Um dem zusätzlichen Bedarf der Messe „boot“ gerecht zu werden, richtet die Rheinbahn einen Busshuttle ein. Daher ergeben sich auf der Linie U78 folgende Änderungen:



Von Montag, 23. Januar, bis Freitag, 27. Januar, sind die Bahnen auf der Linie U78 nur mit Zwei- statt mit Drei-Wagen-Zügen unterwegs. Damit alle Fahrgäste an ihr Ziel kommen, setzt die Rheinbahn zwischen 9 und 20 Uhr zusätzliche Busse zwischen Innenstadt und Messe ein.



Hinfahrt Richtung Messe:



Zwischen den Haltestellen „Heinrich-Heine-Allee“ und „ESPRIT arena/Messe Nord“ fahren Busse, die die Fahrgäste direkt von der Innenstadt zur Messe bringen. Die Rheinbahn bittet die Messegäste, vom Hauptbahnhof aus auch mit den Linien U74, U75, U76 und U77 bis zur Haltestelle „Heinrich-Heine-Allee“ zu fahren und dort umzusteigen. Die Ersatzbusse stehen an der Haltestelle „Heinrich-Heine-Allee“ in Höhe des Opernhauses (Bussteig 8). Durchsagen und Service-Mitarbeiter informieren die Fahrgäste und weisen ihnen den Weg. Zusätzlich können Messebesucher vom Hauptbahnhof aus auch die Stadtbahnlinie U79 bis zur Haltestelle „Messe Ost/Stockumer Kirchstraße“ nutzen.



Rückfahrt Richtung Hauptbahnhof:



Die Busse fahren von der Haltestelle „ESPRIT arena/Messe Nord“ parallel zu den Bahnen ab und weiter auf direktem Weg zur Haltestelle „Heinrich-Heine-Allee“ und zum Hauptbahnhof.

