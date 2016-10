Stadtquartier FREIRAUM LIVING in Freiburg eröffnet Musterwohnung

Nur wenige Monate nachdem die Hamburger Bauherrin REVITALIS REAL ESTATE AG im Beisein von Oberbürgermeister Dr. Dieter Salomon das Richtfest des Stadtquartiers FREIRAUM-LIVING auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs Nord in Freiburg gefeiert hat, findet am Freitag, den 7. Oktober 2016 ab 11 Uhr ein "Tag der offenen Tür" statt: Interessenten sind herzlich eingeladen, die gerade fertiggestellte Musterwohnung zu entdecken und sich ein Bild vom zügigen Baufortschritt des urbanen Quartiers zu machen.



Auf einer Wohnfläche von ca. 103 m² lässt sich bereits jetzt erahnen wie komfortabel sich das Leben im neuen Heim gestalten lässt. Die drei Zimmer der Musterwohnung wurden liebevoll durch eine Inneneinrichterin möbliert und überzeugen mit bodentiefen Fenstern, Echtholzparkett und Fußbodenheizung. Alle Wohnungen des Quartiers verfügen neben attraktiven Einbauküchen entweder über eine Terrasse oder einen Balkon.



An der Zita-Kaiser-Straße, parallel zur Isfahanallee, entstehen bis 2017 nach den Plänen des Hamburger Architekturbüros MPP MEDING PLAN + PROJEKT GmbH rund 100 Mietwohnungen mit einer Mietfläche von ca. 8.300 m², straßenseitigen Gewerbeflächen im Erdgeschoss und einer Tiefgarage. Ein geschützter, begrünter Innenhof lädt später zum Erholen ein und verspricht mit Kinder-Spielgeräten, Obststräuchern, Gemüsegarten und Bänken sowie den Mietergärten der Erdgeschosswohnungen absoluten Wohlfühlcharakter. In Richtung der stadteinwärts vorbeiführenden B3 wird das Ensemble durch zwei Hotels der Marken HAMPTON BY HILTON mit 175 Zimmern sowie WYNDHAM SUPER 8 mit 205 Zimmern ergänzt, die das Entree zum Quartier bilden.



Die in Freiburg ansässige Stoll & Partner GmbH ist mit der Vermietung der Wohnungen beauftragt und nimmt Anfragen gern entgegen. „Wir freuen uns über die große Nachfrage für das Wohnquartier FREIRAUM-LIVING.", so Matthias Stoll, geschäftsführender Gesellschafter der Stoll & Partner GmbH, „zahlreiche Interessenten haben sich bereits vormerken lassen und sind gespannt auf die ersten Eindrücke der neuen Musterwohnung."

Über die REVITALIS REAL ESTATE AG

Das Immobilienunternehmen mit Sitz in Hamburg sowie Niederlassungen in Köln, Dortmund, Dresden und Mainz ist auf die Asset-Klassen Wohnen und Hotels spezialisiert. Die REVITALIS REAL ESTATE AG entwickelt und revitalisiert anspruchsvolle, großvolumige Immobilienprojekte in Deutschland, die bei großen Quartiersentwicklungen durch Gewerbe-/ Einzelhandelsflächen und soziale Infrastrukturmaßnahmen wie Kitas / Schulen ergänzt werden. Das Team der REVITALIS REAL ESTATE AG verfügt über langjährige Expertise im Immobilien- und Kapitalmarkt und realisiert ausgesuchte Projekte mit dem Anspruch, die Interessen von Investoren und Nutzern in Einklang zu bringen sowie nachhaltige Wertschöpfung zu generieren. Dabei arbeitet das Unternehmen mit institutionellen und semi-institutionellen Investoren, Real Estate Private Equity Unternehmen sowie Finanzinstituten aus dem In- und Ausland zusammen.



www.revitalis-ag.de







Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren