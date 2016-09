Weltcupstar auf höchstem Niveau

Pure Weltcup-Performance! Der Reusch Race-Tec 16 GS Rennhandschuh kombiniert maximale Protektion mit herausragendem Tragekomfort in innovativer und weltweit einzigartiger Art und Weise!



Als erste Wahl aller vom deutschen Handschuhspezialisten Reusch ausgestatteten Skirennläufer wird der Race-Tec 16 GS im kommenden Winter an den Händen der Weltcupsieger Marcel Hirscher, Lara Gut, Mikaela Shiffrin, Anna Veith, Alexis Pinturault und Lindsey Vonn sowie weiterer Top-Athleten der Österreichischen, Schweizerischen, Französischen, US-Amerikanischen, Liechtensteiner, Slowenischen und Norwegischen Nationalmannschaft zu sehen sein.



Der Handschuh wartet dabei mit ganz speziell für den Rennlauf konzipierten Eigenschaften auf. Mit dem neu entwickelten und komplett aus einem Teil bestehenden Safety Unit™ Protektionssystem am Handrücken werden Stöße und Aufpralle gleichmäßig auf der gesamten Rückhand verteilt und somit reduziert. Zusätzlicher Schutz am Handrücken wird durch den bewährten Hartplastikschutz generiert. Der sogenannte Thumb Guard™ schütz über 80% des stark beanspruchten Bereiches rund um den Daumen. Der innovative Wrist Shield™, ein vorgeformter Hartplastikschutz im Inneren der Stulpe, bietet zudem einen verlässlichen Schutz des Handgelenks. Damit ist Schutz von den Fingerspitzen bis zum Handschuhabschluss garantiert. Die neuartige Ground Control™ Technologie, basierend auf stromlinienförmigen, dünnen Rillen auf der Fingeroberfläche, verstärkt die Balance und Kontrolle der Rennläufer während des Schneekontaktes der Hand in steiler Kurvenlage. Der enganliegende, stark vorgeformte Handschuh aus weichem und haltbarem Leder bietet zudem eine äußerst präzise Passform und beste Griffigkeit. Mit PrimaLoft® Silver Active ist der atmungsaktive Handschuh zudem angenehm warm isoliert.



Nachdem in der abgelaufenen Saison beide Gesamtweltcups sowie sechs Disziplinenweltcups mit Reusch Handschuhen gewonnen wurden, beginnt die Jagd nach Siegen und Rekorden mit dem Weltcupauftakt in Sölden Ende Oktober wieder aufs Neue.



Technische Daten:



Insulation: Primaloft Silver Active®



Palm: Japanese Cowhide DD



Shell: Goatskin DD, Ceramic Print



Lining: Dryzone XT™, Microfleece



Cuff & Closure: Seamless Tight Cuff, Honk and Loop Fastener



Features:





Ground Control™, Safety Unit™, Thumb Guard™

Wrist Shield™, Pro Flex™, Composite Knuckle Protection,

3D Cut, Unleashed Crotch Construction





Sizes: 6,5 -11



VK-Preis: 279,95 Euro





