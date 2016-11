Kunst kommt immer von Können

Die EuroMotor®, die Messe für „Fahrkultur und Lebensart", die vom 2. bis 4. Dezember im ICS (Internationales Congress Center Stuttgart) stattfindet, bringt stets die besonderen Marken unter dem Dach der Stuttgarter Messe zusammen. Oft sind es Manufakturen aus der Region, die dem Kunsthandwerk verpflichtet sind, etwa Otto Hut (Schreibgeräte) und Döttling (Tresore). Hinzu kommen illustre Firmen, wie Ludwig-Grill und Boddls Bikes & Cars - die einen stehen für Grillen & Catering der Extraklasse, die anderen für individuelle Umbauten klassischer Motorräder. All diesen Firmen ist aber eines gemeinsam: Sie stammen aus Baden-Württemberg, setzen voll und ganz auf das Markenversprechen „Made in Germany" und präsentieren im Rahmen der EuroMotor® ausgefallene Produkte und Dienstleistungen, die zumeist in Kleinserie und in reiner Handarbeit gefertigt sind. Überraschendes ist auch mit dabei, zum Beispiel die Tresore von Döttling, die laut Manager Magazin „Panzerschränke der Luxusklasse" sind - auf Wunsch gerne auch ausgestattet mit Humidor, Minibar, Goldbeschlägen oder eingebauter Nebelmaschine.



Die Luxussafes von Döttling sind weltweit bei Kennern feinsten Schlosserhandwerks zuhause. Ihren Ursprung haben sie in der Manufaktur in Sindelfingen – im Herzen einer Region, die angesichts renommierter Unternehmen wie Mercedes-Benz oder Porsche wie kaum eine andere für Qualität und Erfindergeist steht. In diesem Umfeld restauriert und fertigt Döttling in mittlerweile vierter Generation in aufwändiger Handarbeit maßgefertigte Safes.



Bei Otto Hutt in Königsbach-Stein, unweit der alten „Goldschmiedestadt" Pforzheim werden sämtliche Schreibgeräte mit Augenmerk auf Details und Sorgfalt aus Sterlingsilber ausschließlich in Deutschland hergestellt. In einem Umfeld von Massenprodukten stellen sie das Besondere dar. Von anspruchsvollen Kunden werden sie deshalb ein Leben lang als Begleiter geschätzt. Otto Hutt Schreibgeräte sind durchgehend nummeriert. Jeweils in der Kappe ist ein sechsstelliger Nummerncode eingraviert. Dieser befindet sich ebenfalls auf der Garantiekarte, die jedem Schreibgerät beiliegt. So kann jeder Besitzer eines Otto Hutt Schreibgerätes sein persönliches Schreibutensil unmissverständlich identifizieren.



Wer das Besondere sucht, ist bei Boddls Bikes & Cars ebenfalls richtig. Michael "Boddle" Schellberg baut in seiner Werkstatt in Göppingen handgefertigte Motorräder quasi nach Inspiration und Laune. Jedes Fahrzeug ist ein Unikat und wird mit Zertifikat und Zulassung geliefert. Bestellen kann man solche Fahrzeuge nicht. So entstehen Einzelstücke mit Schwerpunkt auf die BMW-Boxermodelle der Baujahre 1965 bis 1995. Der gelernte Goldschmied und Grafikdesigner Schellberg benötigt für den Umbau seiner Kreationen zwischen 300 und 500 Stunden. Für den seriösen After Sales Service arbeitet Schellberg mit Europas größtem Motorradhaus zusammen, das die Gewährleistung und den Service übernimmt. Schellberg importiert und vermittelt darüber hinaus auch exklusive und seltene Fahrzeuge aus dem südafrikanischen Motorrad- und Automarkt und berät Kunden in Südafrika vor Ort.



Bei Ludwig Grill geht es schon lange nicht mehr um die Wurst. Grillcatering vom kleinen Geldbeutel bis zum „Sterne"-Grillen auf höchstem Niveau lautet die Devise der Pfinztaler. Auf der EuroMotor® können Besucher den Köchen und Grillmeistern direkt über die Schulter schauen, wie sie auf dem mit modernsten Küchen- und Kühlgeräten ausgestatteten Anhänger leckere Speisen zubereiten und so gleichzeitig für appetitliche und saubere Rahmenbedingungen für alles Messebesucher sorgen. Bon Appetit!



Öffnungszeiten EuroMotor® 02.-04.12.2016:



Freitag: 14:00 – 19:00 Uhr



Samstag: 11:00 – 19:00 Uhr



Sonntag: 11:00 – 18:00 Uhr



Im ICS Internationales Congresscenter Stuttgart



Die EuroMotor vereint Dienstleister und Hersteller erstklassiger Marken und Lifestyle-Angebote mit einem ausgewählten, interessierten Publikum, das direkt von den Ausstellern eingeladen wird. Der Besuch der EuroMotor ist ausschließlich geladenen Gästen vorbehalten.



Informationen



Nach dem erfolgreichen Umzug der Veranstaltung EuroMotor® von München nach Stuttgart werden sich in diesem Jahr zum vierten Mal Anbieter und Freunde gehobener Lebensart im ICS treffen. Mit der Messe werden nicht nur Liebhaber automobiler Preziosen angesprochen, sondern auch Interessenten von Premium-Marken und edlen Manufakturen aus den Bereichen Schmuck, Uhren, Mode, Kulinarik, Reisen, Kunst, Interieur und Design. Die Liste der Aussteller findet sich auf der Website der Messe (www.euromotor-messe.de); sie wird täglich aktualisiert.



Im Rahmen der EuroMotor® findet am zweiten Messetag die EuroBID statt. Auf dieser Auktion werden seltene Exponate aus den Bereichen Automobil, Schmuck und Kunst versteigert. Die Exponate sind bereits ab Freitag, den 2. Dezember zur Vorbesichtigung ausgestellt. Spannendes Bieten dürfte garantiert sein durch den Auktionator Wolfgang Pauritsch, bekannt aus der TV-Sendung „Bares für Rares", Fernsehkoch und Buchautor Horst Lichter als Gast-Moderator sowie Helmut Zierl, dem bekannten TV- und Bühnen-Schauspieler.



