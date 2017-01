Die Rennwagen des "Schwaben-Pfeils"

Er ist die Verkörperung des Bilderbuch-Rennfahrers: risikobereit, aber nicht leichtsinnig, ehrgeizig, aber nicht verbissen, sympathisch, aber nie aufdringlich. Viele Motorsportfans schätzen den gebürtigen Altinger Roland Asch für seine umgängliche Art ebenso wie für seine sportlichen Erfolge. Die können sich freilich sehen lassen: Als "Schwaben-Pfeil" prägte Asch insbesondere die große Ära der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft entscheidend mit. Die RETRO CLASSICS würdigt den heute 66-Jährigen mit einer Sonderschau (Halle 5).



Erfolge: DTM und Porsche 944 Turbo Cup



Mitte der Siebziger Jahre sorgte der gelernte Kfz-Meister Roland Asch zunächst bei Slalom- und Bergrennen für Aufsehen, bevor er 1984 in Hockenheim erstmals als DTM-Teilnehmer an den Start ging. Nach einem Wechsel von Ford zu Mercedes-Benz wurde er dort 1988 Vizemeister. Eine spektakuläre Saison bestritt er 1993 mit drei Siegen und einer weiteren Vizemeisterschaft. Auch in anderen Rennserien verzeichnete Roland Asch Erfolge, etwa beim deutschen Porsche 944 Turbo Cup, den er in den Jahren 1987 bis 1989 als dreimaliger Titelgewinner in Folge dominierte.



Sieger: Autos mit Geschichte



Die Besucher der Sonderschau erwarten "meine Original Rennfahrzeuge, welche ich von 1986 bis 1993 gefahren habe, und mit denen ich meine größten Erfolge erzielen konnte", sagt Roland Asch. Unter den insgesamt sieben auf der RETRO CLASSICS gezeigten Wagen befindet sich auch der Mercedes Benz 190 E, mit dem Asch 1993 zum zweiten Mal DTM-Vizemeister wurde. Vieles habe sich seit seiner aktiven Zeit verändert, meint er. Grundvoraussetzung für den Erfolg sei jedoch nach wie vor die gute Zusammenarbeit zwischen Team und Fahrer. "Daran hat sich in siebzig, achtzig Jahren Motorsport nichts geändert."



www.retro-classics.de



Hintergrund-Information:



Im vergangenen Jahr besuchten rund 90.000 Besucher und über 800 Journalisten aus der ganzen Welt die Messe. Die RETRO CLASSICS ist eine durch die FKM (Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen, www.fkm.de) zertifizierte Messe und liefert Zahlen, auf die Sie sich verlassen können. Die FKM hat einheitliche Regeln für die Ermittlung von Aussteller-, Flächen- und Besucherzahlen sowie von Besucherstrukturen aufgestellt.



Die RETRO CLASSICS wurde 2001 gegründet. Veranstaltet wird die Messe durch die RETRO Messen GmbH. Die RETRO Messen GmbH zeichnet sich auch verantwortlich für die RETRO CLASSICS BAVARIA, die RETRO CLASSICS COLOGNE, die Lifestylemesse EuroMotor, das US-Car Meeting Stuttgart und den Concours d'Élégance RETRO CLASSICS meets Barock.

