Classicbid Live-Auktion auf der RETRO CLASSICS BAVARIA stieß auf großes Interesse

Das bayrische Pendant der bekannten Oldtimermesse RETRO CLASSICS lud die wachsende Zahl Klassiker-Liebhaber in diesem Jahr nach Nürnberg ein. Zu den Ausstellern zählte vom 9. bis 11. Dezember auch Classicbid, die Marke für klassische Automobile der Auktion & Markt AG. Der Messestand von Classicbid bot vielen Interessenten Gelegenheit, über den Erwerb und die Vermarktung von klassischen Fahrzeugen zu sprechen. Das Standpublikum war dabei ebenso gemischt wie die Messe selbst - Oldtimer-Liebhaber, private Sammler und professionelle Händler waren darunter zu finden.



Classicbid veranstaltete im Rahmen der Partnerschaft mit der RETRO Messen GmbH am zweiten Messetag eine große Klassiker-Auktion, an der die Messebesucher nach vorheriger Registrierung teilnehmen konnten. Zusätzlich konnten Bieter auch online mitbieten und im Vorfeld schriftliche Gebote abgeben.



Bis auf den letzten Sitz- und Stehplatz füllte sich die Halle pünktlich zum Auktionsstart. Unter den Hammer kamen 33 automobile Schmuckstücke und 26 Automobilia. Die Fahrzeuge waren im Vorfeld direkt am Classicbid-Stand zu bewundern.



Ein besonders intensives Bietergefecht entbrannte um einen Porsche 911 Carrera 2 (964) aus dem Jahr 1991. Mehrere Onlinebieter und Livebieter lieferten sich einen echten Bieterwettstreit. Schließlich wurde das Fahrzeug für 37.600 € (zzgl. Aufgeld) unter Applaus zugeschlagen.



Einem schwedischen Sympathieträger wurde im Anschluss mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit zuteil - ein eisblauer Volvo 121 "Amazon" aus dem Jahr 1968 machte es den Bietern nicht einfach. Auch hier gaben mehrere Saal- und Onlinebieter Gebote ab. Den Sieg errang zur Begeisterung des Publikums der Livebieter, der das Schmuckstück für 8.500 € (zzgl. Aufgeld) mitnehmen konnte.



Zum Auktionshöhepunkt zählte sicherlich eine der letzten Katalogpositionen: eine grundrestaurierte Corvette aus dem Jahr 1957 in orange/weiß. Das begehrte Sammlerobjekt, ein "matching numbers"-Fahrzeug mit vollständig bekannter Historie, sorge für ein ausdauerndes Bietgefecht und fand schließlich im Nachverkauf einen neuen Besitzer.



Von den Automobilia stießen insbesondere die Uhren auf intensives Interesse, zum Beispiel der Chronograph Chopard "Mille Miglia GT XL", dessen Höchstgebot am Ende bei 2.300 € (zzgl. Aufgeld) lag und die Tag Heuer "Formular 1", die für 650 € (zzgl. Aufgeld) den Besitzer wechselte.

