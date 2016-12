Kambodschas führende Mikrofinanzinstitution startet «Green Lending»-Angebot

Kambodschas führende Mikrofinanzinstitution Prasac erhält eine Kreditlinie über USD 20 Millionen von einem von responsAbility verwalteten Fonds, dessen Fokus auf der Finanzierung von Klimaschutzprojekten liegt. Durch die im Oktober 2016 aktivierte Kreditlinie kann Prasac seinen Kunden als Vorreiter des sogenannten Green Lending in Kambodscha jetzt Kredite zur Finanzierung von Energieeffizienz- und Erneuerbare-Energie-Projekten bereitstellen.



Mit einem diversifizierten Portfolio und einem flächendeckenden Filialnetz ist Prasac gemessen am Kreditportfolio und den Einlagen Kambodschas grösste Mikrofinanzinstitution. Die Kundenbasis in ländlichen Regionen stellt rund 90% der Kreditnehmer des Unternehmens. Daneben bedient Prasac auch Haushalte mit mittlerem Einkommen sowie kleine und mittelgrosse Unternehmen mit Kredit- und Sparprodukten sowie Zahlungsverkehrslösungen.



Über die Kreditlinie sollen Kredite für Projekte finanziert werden, die zur Verbesserung der Energieeffizienz und zum Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung beitragen. Besonders im Fokus stehen Kredite für energieeffiziente landwirtschaftliche Maschinen, Haushaltsgeräte und Dach-Solaranlagen. Dank seines dichten Filialnetzes erreicht Prasac mit seinem Angebot potenziell eine sehr grosse Bevölkerungsgruppe.



Prasac und responsAbility entwickeln in enger Zusammenarbeit ein Green-Lending-Programm, das speziell auf die Bedürfnisse einkommensschwacher Haushalte und Bauern – Prasacs wichtigster Kundengruppe – zugeschnitten ist.



Say Sony, SVP & Chief Marketing Management bei Prasac, sagte: «Dank dieser Partnerschaft wird Prasac seinen vielen bestehenden Kunden gezielte Klimafinanzierungen bieten können. Mit seiner Erfahrung in der Finanzierung von Klimaschutzprojekten über Finanzinstitutionen in aller Welt ergänzt responsAbility perfekt unser lokales Markt-Know-how und flächendeckendes Filialnetz.”



Antoine Prédour, Head Energy Debt Financing bei responsAbility, fügte hinzu: «Durch die Zusammenarbeit mit Prasac können wir die Energieeffizienz und erneuerbare Energieerzeugung mit Krediten fördern, die vor allem den einkommensschwächsten Bevölkerungssegmenten in Kambodscha zugutekommen. Kambodscha muss sicherstellen, dass sein starkes Wachstum und wachsender Wohlstand nicht auf Kosten der Umwelt gehen. Dabei werden Klimafinanzierungen eine wichtige Rolle spielen.»



Über Prasac www.prasac.com.kh



Kambodschas grösste Mikrofinanzinstitution PRASAC hilft Menschen in Kambodscha, ihren Lebensstandard zu verbessern, indem sie ihnen robuste, wachstumsfördernde Finanzlösungen bietet, zum Beispiel Kredite, Spareinlagen, Rechnungszahlungen, Überweisungen, Devisenverkehr, Lohn- und Gehaltszahlungen sowie das Aufladen von Handys. PRASAC erreicht die eigenen Kunden über verschiedene Vertriebskanäle wie ein landesweites Filialnetz mit 181 Zweigstellen, Mobile- und Online-Banking-Angebote, 116 Geldautomaten und 127 POS-Terminals. Bis November 2016 hatte PRASAC Kredite in Höhe von insgesamt USD 994 Millionen an mehr als 341'000 aktive Kreditnehmer vergeben und Spareinlagen in Höhe von USD 601 Millionen von mehr als 488'000 Kunden entgegengenommen.



Rechtlicher Hinweis:



responsAbility Investments AG

responsAbility Investments AG ist ein weltweit führender Asset Manager im Bereich von Development Investments und bietet privaten, institutionellen und öffentlichen Investoren professionell verwaltete Anlagelösungen. Über seine Anlagelösungen stellt das Unternehmen Firmen in Schwellen- und Entwicklungsländern Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zur Verfügung. Diese Unternehmen tragen durch ihre integrativen Geschäftsmodelle zur Grundversorgung von breiten Bevölkerungsschichten und der Entwicklung der Volkswirtschaft bei, was langfristig zu grösserem Wohlstand führt.



responsAbility verwaltet ein Vermögen von USD 3,2 Milliarden, das in mehr als 560 Unternehmen in 96 Ländern investiert ist. Das 2003 gegründete Unternehmen mit Sitz in Zürich verfügt über lokale Büros in Bangkok, Genf, Hongkong, Lima, Luxemburg, Mumbai, Nairobi, Oslo und Paris. Zu den Aktionären zählen namhafte Vertreter des Schweizer Finanzplatzes und die eigenen Mitarbeitenden. responsAbility untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.



www.responsAbility.com

