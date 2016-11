Neuer spektakulärer Live-Test von Volvo Trucks: erster Stunt der Welt mit einem Lkw und einem Gleitschirmflieger

In dem jüngsten Live-Test ”The Flying Passenger” von Volvo Trucks begeben sich ein Gleitschirmflieger und ein Volvo FH auf eine atemberaubende Reise. Der Lkw muss den Gleitschirmflieger in der Luft halten, während er ihn kurvige Bergstraßen hinaufschleppt. Damit dies gelingt, muss der Lkw die Geschwindigkeit beibehalten. „The Flying Passenger“ hat am 29. November Premiere auf den digitalen Plattformen von Volvo Trucks.



Der einzigartige Antriebsstrang mit I-Shift-Doppelkupplungsgetriebe von Volvo Trucks verspricht hervorragende Fahreigenschaften und behält gleichzeitig einen niedrigen Kraftstoffverbrauch bei. In der neuen Herausforderung von Volvo Trucks wird die Leistungsfähigkeit des Antriebsstrangs auf die Probe gestellt, indem ein Gleitschirm- flieger mit einem Volvo FH verbunden wird. Der Test ist der weltweit erste Stunt dieser Art mit einem Lkw und einem Gleitschirmflieger.



„Jeder Lkw-Fahrer weiß, wie schwer es ist, in hügeligem Gelände die Reisegeschwindigkeit beizubehalten. Dazu braucht man einen Motor und ein Getriebe, die außergewöhnliche Fahreigenschaften bieten. „The Flying Passenger“ ist ein Test, der die herausragende Leistungsfähigkeit und Effizienz unseres verbesserten Antriebsstrangs demonstriert“, erklärt Claes Nilsson, President von Volvo Trucks.



Der in diesem Live-Test verwendete Volvo FH ist mit dem einzigartigen Antriebsstrang von Volvo ausgestattet, der aus dem verbesserten D13-Euro-6-Motor und dem I-Shift-Doppelkupplungsgetriebe besteht. Die Doppelkupplungstechnologie ermöglicht zugkraftunterbrechungsfreie Schaltvorgänge, die sicherstellen, dass der Lkw bei Gangwechseln unter schwierigen Bedingungen nicht an Drehmoment verliert.



„In hohen Gängen zu fahren und reibungslose Gangwechsel sicherzustellen, ist ein wichtiger Faktor für die Kraftstoffeffizienz. I-Shift mit Doppelkupplung unterstützt einen ruhigen Fahrstil und behält hohe Gänge und niedrige Drehzahlen bei“, erklärt Staffan Wendeberg, Produktmanager FH und Fernverkehr.



„The Flying Passenger“ ist die jüngste Folge in der Live-Test-Reihe von Volvo Trucks. In jeder Folge werden die Merkmale und Fähigkeiten des Lkw außergewöhnlichen Tests unterzogen. Zu den bisher erfolgreichsten Filmen gehören „The Epic Split“ und „The Hamster Stunt“.



Der Film hat am 29. November Premiere auf den digitalen Plattformen von Volvo Trucks.



Volvo Trucks bietet umfassende Transportlösungen für anspruchsvolle Geschäftskunden an. Das Unternehmen vertreibt eine umfangreiche Palette an mittelschweren bis schweren Lkw mit einem starken, globalen Netzwerk von 2.200 Servicestellen in mehr als 125 Ländern. Volvo Lkw werden in 15 Ländern auf der ganzen Welt zusammengebaut. 2015 wurden weltweit mehr als 113.000 Volvo Lkw verkauft. Volvo Trucks gehört zum Volvo Konzern, einem der weltweit größten Hersteller von Lkw, Bussen, Baumaschinen sowie Schiffs- und Industriemotoren. Ein umfassendes Spektrum an Finanzierungs- und Service-Dienstleistungen gehört ebenfalls zum Angebot des Konzerns. Die Aktivitäten von Volvo basieren auf den Grundwerten Qualität, Sicherheit und Umweltschutz.

