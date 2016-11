Ein Faschingsausflug in Dammes Reitsportzentrum

Das CSI2* vom 17. - 20. November ist das Jahresighlight im Reitsportzentrum Damme mit Gästen aus ganz Europa und aus der Region und in diesem Jahr bietet Damme etwas außergewöhnliches. Eine Spur Fasching hält Einzug ins Turnierwochenende und zwar im Jugendförderprogramm.



In Reithose, Jackett und mit Helm - das können alle - in witziger Kostümierung, das erfordert Kreativität und Planung. Das Ergebnis dieser Kreativität präsentieren die jüngsten Teilnehmer des CSI2* Damme am Samstag im Stilspringen der Kl. E. Es kommt also auf gutes Reiten an, auf Effizienz, fehlerfreie Sprünge und rythmisches Reiten, aber zusätzlich ist der Phantasie keine Grenze gesetzt. Wer möchte, kann Träume wahr werden lassen und einfach mal als Spiderman oder als Pippi Landstrumpf über den Hindernisse setzen. Auch ganz junge Weihnachtsfrauen und -Männer stehen zu dieser Jahreszeit durchaus hoch im Kurs.



Das alles ist übrigens auch live zu sehen bei www.clipmyhorse.tv. Das Pferdesportportal überträgt internationalen Sport, Jugendprüfungen und Show pur aus dem Reitsportzentrum Damme vom 17. - 20. November. Der Start in ein prall gefülltes Turnierwochenende erfolgt am Donnerstag um Punkt 15.00 Uhr mit der ersten internationalen Prüfung der Mittleren Tour.



Alle Informationen zum CSI Damme: www.csi-damme.de.



Informationen zum Reitsportzentrum. www.reitsportzentrum-damme.de



Bei Facebook: https://www.facebook.com/reitsportzentrumdamme/



Bei Twitter: https://twitter.com/rzdamme

