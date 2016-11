CSI2* Damme - 280 Pferde und 77 Reiter eingetroffen

Platz ist knapp hinter dem Reitsportzentrum Damme in diesen Tagen und das aus gutem Grund: Das CSI2* (17. - 20. November) sorgt für Hochbetrieb, 300 Boxen wurden in Stallzelten aufgebaut für 280 Pferde aus fast allen Teilen der Welt, die bis Sonntag auf dem gut bewachten Stallgelände einquartiert sind. Ein großes Zelt überdacht Teile des Springplatzes, damit 77 Reiter und ihre Pferde wind- und regengeschützt eine zweite Warm-Up-Arena haben. Kurz und gut: Dammes größtes internationales Reitturnier ist gestartet.



Platz gut genutzt

Dammes Reitsportzentrum ist gut gerüstet für den Andrang, schließlich haben Turnierleiter Peter Schmerling und sein Team reichlich Erfahrung bei rund 16-20 Veranstaltungen im Jahr - nationale und regionale Turniere eingerechnet. „Noch mehr will ich nun aber auch nicht haben“, sagt Schmerling, „wir sind platzmäßig am Anschlag“. Wenn Damme zum Sport bittet, folgen immer viele und das hat mehrere Gründe. „Dieses Turnier ist klug ausgeschrieben, da ist ein Weltranglistenspringen dabei und man kann viele Pferde reiten und zwischen den einzelnen Touren wechseln,“ sagt Profi Tim Rieskamp-Gödeking. Der Springreiter stammt aus Westerkappeln, lebt und arbeitet im westfälischen Steinhagen und startet international in Damme. „Für mich ist das genau richtig, ich habe zwei neue Pferde dabei und wir schauen mal wie es geht.“

Dammes Programm ist das Ergebnis von vielen Gesprächen, die Turnierleiter Peter Schmerling immer wieder mit Reitern führt. Schmerling ist auch als Richter in ganz Europa im Einsatz, sieht sich bei anderen Veranstaltungen um und nimmt viele Ideen mit nach Damme. Diese Umsicht zeitigt Folgen: Wer einmal in Damme war, kommt gern wieder. Markus Beerbaum (Thedinghausen) nutzt das CSI, ebenso Clarissa Crotta (Schweiz) aus dem nahe gelegenen Borgholzhausen oder Schleswig-Holsteins Vorzeigereiterin Inga Czwalina (Fehmarn) und Mecklenburg-Vorpommerns Benjamin Wulschner (Wendorf). Sprot pur und live zeigt aus Damme das Pferdesportportal www.clipmyhorse.tv.



Alle Informationen zum CSI Damme: www.csi-damme.de.

Informationen zum Reitsportzentrum. www.reitsportzentrum-damme.de

Bei Facebook: https://www.facebook.com/reitsportzentrumdamme/

Bei Twitter: https://twitter.com/rzdamme

