Star-Voltigierer + Trampolin-Artisten = geniale Akrobatik in Salzburg!

Waghalsige Hebefiguren und spektakuläre Salti gibt es bei der Mevisto Amadeus Horse Indoors 2016 gleich im Doppelpack zu sehen. Zum einen wird man den besten Voltigierern der Welt im FEI World Cup™ die Daumen drücken können, zum anderen heizen die Supertalent Finalisten "Gebrüder Scholl" dem Publikum im Rahmen der Show mit ihrer Trampolin-Artistik gehörig ein.



Rekord-Starterfeld in Salzburg Noch nie gab es im FEI World Cup™ Vaulting einen so großen Run auf die Startplätze wie dieses Jahr in Salzburg. Erstmals traf die FEI daher gemeinsam mit dem Veranstalter die Entscheidung, das Kontigent für die Weltcupbewerbe zu erhöhen. Bei den Damen werden unter anderem die Vize-Weltmeisterin Regina Burgmayr (GER), WM Bronzemedaillistin Anna Cavallaro (ITA), Vize-Europameisterin Corinna Knauf (GER) und die Drittplatzierte vom Weltcupfinale 2015, Isabel Fiala, aus Österreich erwartet.



Bei den Herren gehen Europa- und Vize-Weltmeister Jannis Drewell (GER), Doppel-Europameister Thomas Brüsewitz (GER), Weltcupsieger Daniel Kaiser (GER) und die zwei starken Österreicher Ramin Rahimi und Dominik Eder an den Start.



Im Pas de Deux greifen Theresa-Sophie Bresch & Torben Jacobs (GER), Zoe Maruccio & Syra Schmid (SUI) oder auch Silvia Stopazzini & Lorenzo Lupacchini (ITA) ins Geschehen ein.



Von der Mevisto Amadeus Horse Indoors ins Supertalent Finale



Jeder, der das TV Format Das Supertalent verfolgt hat, kennt sie bereits: die Trampolin-Artisten Gebrüder Scholl. Mike, Thomas, Alfred und René Scholl wurden von Jurorin Victoria Swarovski mit dem Goldenen Buzzer direkt ins Finale der Castingshow befördert und geben bei der Mevisto Amadeus Horse Indoors einen ihrer letzten Auftritte vor der Supertalent Entscheidung am 17.12.2016. Eines ist dabei garantiert: die Jungs werden die Salzburgarena zum Kochen bringen!



Tickets zu Vorverkaufspreisen



Günstiger geht’s kaum! Die MEVISTO AMADEUS HORSE INDOORS bietet ein vielfältiges Angebot an Ein- und Mehrtagestickets für Einzelpersonen, Familien und Vereine. Alle Informationen dazu finden sie auf www.amadeushorseindoors.at. Eines sei jedoch gleich verraten: wer sich die Karten über OeTicket (www.oeticket.at) oder Ticketmaster (www.ticketmaster.at) im Vorverkauf sichert, kommt noch günstiger zu Österreichs Pferde- und Hundefest zur Weihnachtszeit.



Auf einen Blick





Int. Pferdemesse

Int. Pferdeshow

Int. Springturnier CSI4*

Int. Dressurturnier CDI5*-W mit FEI World Cup™

Int. Voltigierturnier mit FEI World Cup™

Hallenvielseitigkeit

Gaston Glock’s Grand Prix

Int. Dressurturnier CDI4* | CDIU25

Int. Nachwuchsspringturnier CSIChJYU25

Weltfinale European Youngster Cup

Pony-, Children- und Junioren-Touren

Int. Springturnier für Amateure CSIAm

Nat. Springturnier CSN-A

Nat. Dressurturnier CDN-A

Driving Challenge

Kostümiertes Rekordhochspringen Mevisto High Fly Tour

Working Equitation

La Cuerra

Pferdeverkaufsschau

Freispringchampionat

Fun4Kids Area

Rider’s Partys





Amadeus Agility World Cup



Sport & Spaß für alle Hunde – ein Publikumshit bei der MEVISTO AMADEUS HORSE INDOORS!





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren