Spannendes Reiter Young Stars Cup Finale in Zandvoort zu erwarten!

Unweit der niederländischen Nordseeküste in Zandvoort findet das Finale zur ersten Reiter Young Stars Cup Saison statt. Und wie es sich für ein Finale gehört, sind noch alle Titelentscheidungen offener denn je. In beiden Fahrerwertungen und der Teammeisterschaft gibt es noch keine eindeutigen Favoriten.



Enges Spiel bei den Universitäten – alle noch im Rennen um den Titel!



Nur 52,9 Punkte trennen die achtplatzierte CVUT Prague (RYS Team Hohenberg Event) von der führenden FH Aachen (RYS Team WP). Was sich nach großem Abstand anhört, relativiert sich schnell. In Zandvoort werden noch Punkte in vier Wertungen (Boxenstopp, Benzinkalkulation, Ingenieure, Teammanager) vergeben, dazu kommen nach Saisonschluss noch die Zähler für die Medienarbeit. Kein Team kann sich in Sicherheit wiegen, alle Studenten müssen bei der letzten Veranstaltung noch einmal alles geben! Besonders eng geht es übrigens zwischen den Rängen 1 und 2 zu, die Universität des Saarlandes (RYS Team KTM) liegt nur 5,9 Punkte hinter der FH Aachen.



Den kompletten Punktestand vor dem Finale in Zandvoort gibt es hier.



Weibliche Piloten – Zweikampf um die Meisterschaft



Mit Caitlin Wood (RYS Team Kiska) und Laura Kraihamer (RYS Team KTM) haben noch Chancen auf den Sieg im Reiter Young Stars Cup und den GT3 Fahrerplatz in der Blancpain Sprint Serie 2017. Bei den Siegen steht es nach sieben Läufen bei 4:2 für Caitlin Wood, während Kraihamer bei den theoretischen Prüfungen einen Zähler mehr ergattern konnte. Beide landeten in allen Rennen mindestens auf dem Podium. In Zandvoort werden noch maximal 50 Punkte vergeben, 13 Zähler trennen die beiden Pilotinnen voneinander.



„Ich habe in der Saison gute Fortschritte gemacht, vor allem im Qualifying am Hungaroring war der Sprung groß“, so Caitlin Wood. „Ich hoffe, dass ich diese Form in Zandvoort fortsetzen kann.“ Hoch motiviert reist auch Laura Kraihamer in die Niederlande: „Zandvoort scheint eine tolle Strecke zu sein, so wie alle anderen dieses Jahr auch schon. Ich kenne sie bislang nur aus dem Simulator und habe mich äußerst intensiv darauf vorbereitet. Das Team der Uni Saarland und Reiter Engineering haben bislang einen unglaublichen Job gemacht und ich bin sehr optimistisch, dass wir in Zandvoort ein tolles Auto haben werden. Der Meisterschaftssieg ist immer noch in Reichweite und ich hoffe, dass ich dort mein volles Potential zeigen kann ohne dass ungünstige Umstände mich einbremsen.“



Männliche Piloten – harter Wettbewerb bis zum Schluß!



Rein rechnerisch habe noch fünf der Reiter Young Stars Piloten die Aussicht auf den Titelgewinn. Mit 147 Punkten an der Spitze liegt Lennart Marioneck vom RYS Team Holinger, im Rücken zwei Siege aus Monza und am Hungaroring. Gemischte Gefühle begleiten Marioneck bei dem Gedanken an Zandvoort: „Die Strecke ist sehr speziell und schwierig. Eigentlich mag ich Zandvoort, bin dort schon zweimal gefahren. Man hat wenig Platz, die Mauern stehen nah an der Strecke und die wenigen Kiesbetten sind sehr tief.“ Entscheidend für Lennart Marioneck möglicherweise auch die Wettterfrage: „Grundsätzlich fahre ich lieber im Trockenen, wobei der KTM aber auch hervorragend im Nassen liegt. Aber Zandvoort im Regen ist schon mit mehr Risiko behaftet.“



15 Punkte zurück liegt RYS Team Pankl Pilot Marko Helistekangas. Er verlor die Führung in der Meisterschaft im ersten Rennen in Ungarn, dass er nur auf Platz 9 beenden konnte. Auch er hat zwei Siege auf dem Konto (Spa, Hungaroring Rennen 2) und konnte bei den theoretischen Prüfungen jeweils hoch punkten. Eng zusammen liegen noch Thomas Krebs (RYS Team WP) und Cedric Freiburghaus (RYS Team True Racing) mit 114 und 112 Punkten auf den Plätzen 3 und 4. Zumindest rechnerisch noch Hoffnung machen kann sich der Neuseeländer Chris Vlok, der mit dem RYS Team InterNetX KTM X-BOW GT4 100 Zähler auf dem Konto hat.



Alle Punktestände gibt es hier.



Der Zeitplan für Zandvoort / Beide Rennen live im Stream



Freitag, 07. Oktober 2016

14.30 – 15.30: Freies Training 1



Samstag, 08. Oktober 2016

10.30 – 11.30: Freies Training 2

14.50 – 15.05: Qualifying 1

15.15 – 15.30: Qualifying 2



Sonntag, 09. Oktober 2016

10.00 – 10.55: Rennen 1

14.35 – 14.55: GT4 Grid Walk

15.00 – 15.55: Rennen 2



Beide Rennen am Sonntag werden hier im Live Stream gezeigt: http://gt4series.com/live/





