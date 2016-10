Reiß & Co. feiert mit 250 geladenen Gästen Richtfest des Münchener "HIGHRISE one"

Die Reiß & Co. Real Estate München GmbH (Reiß & Co.) hat mit circa 250 geladenen Gästen aus der Bau-, Finanz und Immobilienwirtschaft bei herbstlichen Temperaturen Richtfest für das „HIGHRISE one“ an der Rosenheimer Straße 141 e–h in München-Haidhausen gefeiert.



Derzeit laufen die Arbeiten an der Fassade des Objekts, die bis Januar 2017 abgeschlossen sein sollen. Dabei wird ein bislang in München einzigartiges Lichtkonzept umgesetzt. Die illuminierte Fassade wird in einer Kammstruktur angeordnet, in die auch verschiedene Beleuchtungsszenarien integriert werden. Für die Gestaltung wurde dabei mit dem bekannten Berliner Künstler Erich Wiesner zusammengearbeitet. Dieser war unter anderem für das Farbkonzept des olympischen Dorfs der Winterspiele 2006 in Turin verantwortlich.



Für das unter Nachhaltigkeitskriterien geplante „HIGHRISE one“ wird das DGNB-Zertifikat in Silber angestrebt. Die Fertigstellung des Objektes ist für das 4. Quartal 2017 geplant und der Einzug der Mieter für den 1.1.2018.

Über die Reiß & Co. Real Estate München GmbH

Die Reiß & Co. Real Estate München GmbH ist ein selbstständiger Investor, Projektentwickler und Fee-Developer im Bereich hochwertiger und komplexer Immobilienprojekte. Derzeit umfasst das Unternehmens-Portfolio Objekte und Projekte mit einem Marktwert von circa 500 Millionen Euro. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten gehört neben der Realisierung von Wohnanlagen auch die Entwicklung von Bürohäusern, Hotels und Einzelhandel - ob Refurbishment oder Neubauprojekte - in hochwertigen Innenstadtlagen. Durch die drei Büros in München, Stuttgart und Berlin kombiniert Reiß & Co. Fachkompetenz mit fundierten Standortkenntnissen und gewachsenen Netzwerken. Das Unternehmen wird seit seiner Gründung im Jahr 1999 von Dipl.-Kfm. Oliver Reiß geführt.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren